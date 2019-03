"El feminismo liberal oprime a muchas mujeres para el privilegio de pocas"

"El feminismo liberal en Estados Unidos, no conozco demasiado la política o el movimiento en España, es corporativo porque pretende defender a mujeres con talento y ya privilegiadas para que lleguen al máximo de la escala jerárquica, pero solamente es posible para algunas, de hecho, dependen de los bajos sueldos y el trabajo duro de las racializadas o inmigrantes que cuidan a sus hijos y a su casa, es decir, la liberación de unas pocas depende de la dominación de muchas, no es un feminismo que pueda apoyar", se arrancó al mediodía de ayer la filósofa política y teórica feminista Nancy Fraser (Baltimore, 1947) en una rueda de prensa previa a su charla vespertina en los debates abiertos Con derechos, un ciclo organizado por el Cabildo grancanario.

Bajo el título Replanteándose el feminismo crítico. Un feminismo para el 99%, la charla de la catedrática en The New School de Nueva York supuso un "orgullo para toda Gran Canaria al contar con una mujer de su inmensa talla intelectual", destacó la consejera insular de Igualdad y Participación Ciudadana, María Nebot. Antes de rebosar el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Fraser advirtió del feminismo liberal, defendido en España por partidos como Ciudadanos, porque no "ofrece soluciones a la organización social disfuncional que está creando lo que algunos denominan como 'crisis de cuidados".

A su juicio, "la base del problema se relaciona directamente con la reproducción y la producción, con la familia y el empleo, el cuidado y el dinero; la sociedad separa los trabajos a cambio de un beneficio de los no remunerados, es una cuestión de género porque las labores de cuidados recaen sobre todas las mujeres, básicamente, las instituciones financieras dicen que nuestros gobiernos no deben invertir en protección social, con el resultado de presión para todas". Frente a las tesis moradas liberales, "el feminismo para todos requiere una lucha mayor en la sociedad, una reestructuración donde se reduzca la disfuncionalidad entre reproducción y producción, además de la presión sobre los trabajos de cuidados", alegó la profesora Fraser antes de situar su corriente filosófica entre los "movimientos radicales transformadores y emancipatorios que no aceptan el capitalismo".

En su opinión, "el capitalismo ha demostrado una importante capacidad de transformación de sí mismo a lo largo de varios siglos, hay formas peores y mejores pero ninguna ha solucionado y puede enfrentar el problema profundo de la reestructuración de la producción y la reproducción. Ahora no es esencial decidir si luchamos para abolir el capitalismo o transformar el neoliberalismo, veamos si es capaz de solucionar este problema, por supuesto, si todavía existe un planeta habitable para todos, otro gran problema del capitalismo, por cierto".

Aunque prefirió definirse como "socialista democrática, al igual que [el senador demócrata] Bernie Sanders", Fraser no objetó a que se le etiquete dentro del "marxismo, pero uno muy diferente que reconoce la opresión estructural de las mujeres con una base materialista más amplia que el aspecto monetario", y consideró el populismo de izquierdas como "una estrategia transitoria para intentar recuperar a la clase trabajadora que en otro momento abrazó al de derechas [Donald Trump o Jair Bolsonaro] tras la alianza perversa del neoliberalismo progresista, los mundos cosmopolitas y tecnológicos de Hollywood y Silicon Valley, con los poderes económicos". Ante tal panorama, "no todo depende del feminismo, solo no puede realizar los cambios que necesita la sociedad, precisa alianzas más amplias, en defensa de la naturaleza o derechos LGTBI y laborales, para un avance conjunto" contra las amenazas involucionistas, como en España tras dos 8M masivos.

"Me encantaría tener un problema semejante en EEUU, un feminismo tan amplio contra el que hubiese una reacción para detenerlo, es normal, nuestro 8M fue bastante pequeño en comparación, parece que aquí aboga y defiende a toda la sociedad en su lucha contra la austeridad, un logro muy impresionante", sentenció Nancy Fraser sobre un movimiento morado "ya transnacional".