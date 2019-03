'La suerte de tenerte', el emotivo homenaje a las personas con síndrome de Down

Down España ha lanzado la 'La suerte de tenerte', una campaña que pretende ser un homenaje a lo que aportan las personas con síndrome de Down a los que les rodean, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este jueves 21 de marzo.

Según ha avanzado la organización, en el spot se muestra a una niña de cuatro años con su hermano mayor, que tiene síndrome de Down. Para la pequeña, su hermano "es el mejor del mundo" porque le "cuida y hace feliz".

"Hay gente que le mira raro", señala la niña, "porque no le conocen bien". El mensaje final del spot es un mensaje inspirador dirigido a toda la sociedad: "Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte".

Down España espera conseguir que la campaña sea un éxito viral y alcance el millón de visualizaciones para este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. El objetivo, según ha indicado la organización, es que la sociedad conozca e incluya a las personas con esta discapacidad, un colectivo que en España está formado por 35.000 personas.

Por otro lado, el 21 de marzo, Down España ha organizado un coloquio en el que 250 niños de entre 7 y 12 años del Colegio Esperanza de Madrid participarán en un encuentro con cuanto personas con síndrome de Down "cuyas vidas son un ejemplo de superación personal".

Según ha adelantado la organización, se trata de Cristina I. Domínguez, actriz de televisión y teatro, poeta y escritora; Carmen Jiménez, técnica en Farmacia y Parafarmacia y primera estudiante de Erasmus; Manolo Romero, primer cantaor flamenco con esta discapacidad y deportista; y Raúl Rodríguez, modelo y campeón de natación en varias modalidades.

Así, ha explicado que, durante ese encuentro, los escolares podrán conversar con ellos sobre el síndrome de Down, conocer sus proyectos de vida, preguntarles acerca de las barreras han tenido que vencer y los prejuicios a los que han tenido que enfrentarse a lo largo de su vida.

"Una oportunidad única para que estos niños conozcan desde la infancia cómo son las personas con síndrome de Down y derriben falsos prejuicios y estereotipos asociados a esta discapacidad. La sensibilización desde edades tempranas consigue que posteriormente en la edad adulta la sensibilidad hacia las personas con alguna discapacidad ser mucho mayor", ha señalado.



Corazones de apoyo a la campaña



Asimismo, Down España pondrá en marcha el 21 de marzo una campaña en redes sociales invitando a la sociedad a unirse al colectivo con el hashtag #LaSuertedeTenerte que aspira a convertirse en Trending Topic en Twitter.

Para ello, ha elaborado una pegatina en forma de corazón y pedirá que todo el mundo se sume a la campaña haciéndose un selfie o grabándose un vídeo con la pegatina y compartiéndolo en sus redes sociales con el hashtag #LaSuertedeTenerte. Las pegatinas estarán disponibles en la web de Down España (www.sindromedown.net) junto a una infografía que explicará cómo pueden unirse a la campaña.