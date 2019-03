"No se lo aconsejo ni a mi peor enemigo", así calificaron a un restaurante de Tenerife

Cuando uno busca un buen restaurante para comer, ya sea en su ciudad o durante un viaje, generalmente internet es el mejor aliado. Son numerosas las webs que ofrecen un listado con los mejores locales, basado en las puntuaciones otorgadas por otros usuarios. En dichas páginas se pueden evaluar desde la propia comida, hasta el servicio y la relación entre calidad y precio. Tal y como está la economía, y que generalmente todos optamos por disfrutar lo más posible cuando decidimos planificar algo fuera de casa, pocos son ya los que se aventuran a acudir a un establecimiento del que no tienen reseñas.

Las críticas en estas páginas web se han convertido en toda una guía para los que quieren pasar un momento de ocio. No obstante, a veces dichos restaurantes han cambiado de propietarios, y esas críticas permanecen en la web, como es el caso de este establecimiento ubicado en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

"Jamás pensé que un negocio pudiera ser nefasto en todos los aspectos. El peor restaurante que he ido nunca ", asegura un cliente en uno de los más de 40 comentarios que recibió el restaurante tinerfeño. "El vino imbebible, del país seguro que no era. Las garbanzos de bote, las salchichas crudas, la carne dura, las papas blandas, de un color indefinible y aceitosísimas. Tardaron en servir una eternidad", señalaban en el mismo comentario. "Me parece deleznable que alguien se dedique a la hostelería para hacer estas cosas", apuntaban en otra opinión.

"Lo que iba a ser una cena entre compañeros divertida y amena se convirtió en un auténtico desastre. La comida nefasta, la bebida aún peor, del postre sin comentarios y de la ubicación de la mesa en que íbamos a pasar un buen rato para celebrar una cena de Navidad entre compañeros nos tocó entre el baño y la cocina", aseguró otro comensal en la web. También hay foráneos que quisieron dejar su crítica del establecimiento, y señalan que "en todo el tiempo que llevo en Tenerife no he comido en un sitio tan malo. Fuimos a cenar varios amigos y nos arruinó la velada".

Entre los títulos que puso la gente a estos comentarios están: "Decepcionante por segunda vez", "Para no repetir", "Nefasto", "No repetiré jamás de los jamases", "La casa del terror", "Grasa rodeada de comida, "Sigue de largo", "El peor antro de la Isla", y así hasta completar una lista de 43 opiniones. De todas estas, hay 33 que catalogaban el restaurante como 'Pésimo', 4 de 'Malo', 3 de 'Normal', 2 de 'Muy Bueno' y 1 de 'Estupendo'. "Sin ser un auténtico guachinche, ya que está abierto todo el año y ofrece numerosos platos, es una opción más que interesante para probar comida tradicional y chuparte los dedos con esas chuletas a la parrilla que preparan los fines de semana", aseguró el usuario que otorgó al establecimiento la máxima puntuación en positivo.

En este caso el hostelero no llegó a contestar a los comentarios y cerró el restaurante durante el pasado año 2018 y en la actualidad se encuentra en manos de otros propietarios, pero muchos de los dueños de establecimientos de todo tipo de locales sí contestan a los clientes para poder justificar sus fallos, que en algunos casos los hay.