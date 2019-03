Los más jóvenes se visten de diputados por un día para luchar por la igualdad

Igualdad, respeto y no discriminación. Estos tres conceptos presidieron un Pleno del Parlamento de Canarias sensiblemente diferente a los habituales. El programa Diputados por un día permitió a 61 escolares del CEIP Valencia, de Tamaraceite (Gran Canaria) y del Colegio Público Ramón y Cajal, de La Orotava, ocupar los asientos de la cámara y presentar las conclusiones a las que llegaron tras varias semanas de trabajar las temáticas protagonistas de la sesión en sus respectivos centros.

Organizada por la ONG Aldeas Infantiles SOS, dentro de su programa educativo Abraza tus labores, la jornada convirtió a los jóvenes en protagonistas, presentando una serie de propuestas y compromisos relacionados con la importancia de la igualdad, desde la riqueza de la diversidad, para aprender a vivir sin violencia.

La presidenta de la cámara, Carolina Darias; la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno autonómico, Cristina Valido; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS en España, Pedro Puig, conformaron la mesa del Parlamento. Así, Valido destacó el hecho de que "que los más jóvenes trabajen en igualdad siempre es una magnífica noticia", ya que el hecho de que "las mujeres empiecen a estar en los lugares en los que se toman las decisiones es una cuestión de justicia y derechos humanos y, sin ellos, no hay democracia".

Por su parte, Pedro Puig destacó que en 2019 "se cumplen 30 años de que la ONU aprobó la Carta de Derechos del Niño y el primero de ellos es la igualdad", por lo que "es uno de los valores más importantes y debe presidir las relaciones entre personas", aspecto en el que incidió Carolina Darias al señalar que "la igualdad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes".

Intervenciones

Un objetivo que protagonizó las diferentes intervenciones de los portavoces de ambos colegios. Así, Giselle Medina, del Colegio Valencia, resaltó que "la Constitución defiende la igualdad de derechos y es algo que debemos demostrar día a día, respetando a las personas sea cual sexo su sexo, religión y condición". En esa línea, la joven estudiante recordó una frase que se utiliza a menudo en su centro: "O juegan todos o no juega ninguno", presentando el compromiso de "reflexionar y actuar para promover la igualdd y respetar a todos y todas".

Su compañera Ariadna Cadena hizo hincapié en no diferenciar por género, ya que "lo que puede hacer un niño lo puede hacer una niña igualmente. No somos superiores ni inferiores unos y otros; somos simplemente diferentes y, mientras más unidos estemos, más fácil será el camino hacia la igualdad".

Por parte del Colegio Ramón y Cajal, de La Orotava, tomaron la palabra como portavoces dos alumnos de quinto de primaria, Diego Morales y Luna Montelongo.

En su ponencia, Diego Morales reflexionó que "a día de hoy la igualdad no se está cumpliendo ni en la casa, ni en la televisión ni en las empresas", poniendo como ejemplo el reparto de tareas domésticas, los contenidos sexistas o las diferencias salariales entre hombres y mujeres, concluyendo que "queremos que la sociedad no sea machista y que hombres y mujeres tengan los mismos derechos".

Por su parte, Luna Montelongo resaltó que "nos hemos acostumbrado a ver situaciones y noticias en las que una persona maltrata a otra, habitualmente mujeres, y no debemos acostumbranos a eso", ya que, en lugar de evolucionar, "involucionamos rápidamente". Así, y aunque la joven estudiante considera que se ha mejorado mucho en los últimos años, "queda mucho por mejorar no sólo en temas de violencia, sino en cualquier situación en la que una persona no tenga los mismos derechos y oportunidades por ser de un determinado género, raza o poseer determinadas capacidades".

Votaciones

Los portavoces de los grupos presentaron, junto a sus conclusiones, unas propuestas de compromisos a adquirir que fueron posteriormente sometidas a votación por el resto de compañeros participantes en el Pleno, resultando con mayor apoyo "tratar a todos con el respeto que se merecen" y "respetarnos unos a otros, sin hacer diferencia en juegos porque las niñas pueden realizar cualquier actividad"; dos apuestas decididas perfectamente trasladables al conjunto de la sociedad y que los jóvenes diputados defendieron con argumentos y pasión. El futuro de la igualdad está bien sembrado con las reflexiones y la voluntad de unos diputados por un día con las ideas muy claras.