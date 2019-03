Para el día del padre quiero... ¡tecnología!

Los padres millenials del siglo XXI hemos cambiado el paradigma sobre los regalos que nos gustan. No es habitual en nosotros vestir con traje y corbata, raramente usamos maletín, y lo de la colonia de rigor es demasiado'ochentero. Así pues, lo que nos gusta es la tecnología. Cada vez más. Y cada vez con más asiduidad.

Pienso en todos esos dispositivos tecnológicos que me hacen -o me harían- feliz y en todo lo que tengo -o que me gustaría tener-, y reconozco que necesitaría todas las páginas de la enciclopedia británica para hablar de tantas y tantas cosas que me encantaría recibir como regalo del día del padre.

Me veo en casa, disfrutando de más tiempo libre gracias a que un robot aspirador hace el trabajo por mí. Mientras esto ocurre, la comida se va haciendo en una moderna freidora de aire sin aceite que también trabaja por mí y que, además, cuida de mi salud y de la de los míos.

Ahora bien, ¿qué hacer mientras la tecnología hace algunas tareas domésticas en mi lugar? Pues fácil: pasarlo de fábula con una buena consola de videojuegos. O disfrutar de mis series favoritas en una pantalla tan grande como la pared del salón gracias a un magnífico proyector láser con resolución 4K.

También puedo deleitarme con mi música favorita usando para ello un altavoz inteligente de gama alta capaz de, entre otras cosas... ¡poner en marcha mi robot aspirador a través de Alexa!

Y puesto que gracias a esos gadgets tecnológicos tendría más tiempo libre, aprovecharía para cuidarme un poco más. Una buena forma sería rasurándome con una afeitadora eléctrica capaz de permitirme llevar diferentes aspectos en función de mi estado de ánimo. Y para apurarse al máximo, nada como verse en un espejo inteligente que se ilumina automáticamente en cuanto te acercas a él. Aunque puestos a cuidarme, los dientes deben estar blancos y sanos, por lo que es imprescindible un cepillo eléctrico inteligente que se conecta al smartphone y te dice si tu forma de cepillarte es la correcta. Aunque para empezar con algo asequible, quizás pida que me regalen un buen protector de pantalla para mi iPad.