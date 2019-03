El ´15M climático´ también llega a la Universidad de La Laguna

Parte del alumnado de la Universidad de La Laguna se manifestó ayer contra el cambio climático a las puertas del edificio central como parte de la iniciativa que en España se aglutinó bajo el lema Juventud por el Clima. Esta concentración estudiantil se sumó a las huelgas que se realizaron en más de 1.800 ciudades de un centenar de países diferentes durante todo el día de ayer. En la concentración organizada en Tenerife pudieron leerse pancartas con lemas como "no al consumo", "lucha por la vida" o "la Tierra no está muriendo, está siendo asesinada". Denominado ya como el 15M climático, en alusión a las manifestaciones que tuvieron lugar en España durante el año 2011, el movimiento iniciado por una joven sueca ha conseguido cobrar fuerza entre los estudiantes de todo el mundo, que a partir de ahora se han propuesto convertir los viernes en un día de protesta. Conseguir que los gobiernos se conciencien del enorme problema que el cambio climático supone para el planeta es el objetivo. Y prometen no parar hasta conseguirlo. Incluso, están dispuestos a intensificar sus acciones de protesta de cara a las próximas citas electorales. Las concentraciones de ayer se realizaron sin banderasy sin estar apadrinadas por siglas u organizaciones.