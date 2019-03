Una imagen muestra los colores ocultos de la Luna

Poco después de publicar unas asombrosas imágenes de la Luna en su perigeo, el astrofotógrafo Andrew McCarthy ha vuelto a sorprender al mundo con una nueva imagen. La instantánea está formada por más de 150.000 fotos que superpuestas que muestran los colores ocultos que se esconden en el satélite.



Esta escala cromática, que va desde el intenso naranja hasta el azul eléctrico, muestra los minerales que se encuentran en la Luna de acuerdo a su concentración. Una paleta de colores imposible de percibir a simple vista desde la Tierra.





El famoso divulgador científicointentó en su perfil de Twitter aclarar las dudas de los usuarios que se sorprendieron con la imagen. "Sois bastantes los que me habéis preguntado por esta fotografía de un astrofotógrafo llamado Andrew McCarthy. Es el resultado de 150.000 fotografías de la Luna. Pero, ¿es una representación real de nuestro satélite?Según explicó el propio Riveiro, la Luna tiene el aspecto que vemos cada noche, aunque eso no significa que la foto de Andrew McCarthy sea errónea. Estos colores existen hasta cierto punto, ya que se trata de la concentración de diversos minerales, peroy por eso no los vemos."Si pudiésemos ver los colores de una forma mucho más intensa, seguramente veríamos algo parecido a lo de esa imagen tan espectacular", sentencia Riveiro.