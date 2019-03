Canarias, acusada de dejar de invertir 1.000 millones en su educación pública

Canarias ha dejado de invertir un total de 1.000 millones de euros en su educación pública no universitaria, a la que le faltan 2.500 docentes y 11.000 plazas de Infantil, y ha permitido que el sistema público haya pasado de representar el 81,6 al 75,6 % de la oferta entre los cursos 1996-1997 y 2017-2018. Esta es la situación en la que, según denunció ayer la Plataforma por el 5 % para la Educación, ha dejado el Gobierno autonómico a la enseñanza pública no universitaria en las islas canarias, que "no ha perdido calidad" pese a los recortes que ha sufrido, sobre todo en los últimos cuatro años, "los peores de la historia de la autonomía" respecto a la inversión destinada a este servicio esencial en el contexto de lo que ha crecido el PIB del Archipiélago.