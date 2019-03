Cancelan la venta de un videojuego basado en violar y asesinar mujeres

VALVE Corporation, empresa de videojuegos dueña de Steam, la plataforma de distribución digital más grande del sector, ha anunciado que va a retirar de su tienda el videojuego Rape Day (Día de la violación), que consiste en matar y violar mujeres. Según afirmó la compañía, que acumula 90 millones de usuarios al mes, ese contenido presenta "riesgos desconocidos".

El título fue objeto de duras críticas por su naturaleza, crueldad y explicitud y desencadenó denuncias de la comunidad hasta que el juego fue sometido a revisión. Su lanzamiento, además, coincidía con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ganó fuerza porque su mensaje se opone radicalmente a la lucha feminista y sus valores.

Rape Day es una novela visual ambientada en un apocalipsis zombi donde el jugador controla a un asesino en serie. A través de imágenes explícitas y textos, elige cómo acosar, violar y matar a mujeres para avanzar en la trama. En su página de Steam, borrada tras la cancelación del lanzamiento, se definía como un juego con "violencia, agresión sexual, sexo no consentido, lenguaje obsceno, necrofilia e incesto", seguido de un "Disfruta de tu día de violación: te lo mereces". El autor, que no ofrece su nombre real y se apoda Desk Plant, se justificó en una publicación pasada argumentando que"quería hacer un videojuego para sociópatas". Además, intentó defenderse de las reclamaciones explicando que quería "crear un juego que pueda disfrutar jugando, igual que otra gente como yo". "El 4% de la población es sociópata, y el tipo de gente que puede disfrutar una historia así no está limitado a puros psicópatas", matizó.

Pese al inmoral concepto en el que se basa, el creador se intentó excusar diciendo que "es para una audiencia de nicho: si no es tu tipo de juego no necesitarás jugarlo". Confirmó también que, tras la negativa de VALVE Corporation a publicar el título, intentará lanzarlo por otros medios. Aunque, dado el debate que ha surgido, será complicado que las plataformas oficiales accedan a tener un videojuego así en su catálogo.

Antes de esta polémica, Rape Day ya había generado controversia debido a una escena de abuso y asesinato de un recién nacido. "Es relativamente menor para la trama y es opcional, depende de las decisiones del jugador. Además, las escenas con contenido sexual y niños son ilegales, por esta razón, el bebé tenía que desaparecer antes de que pasara algo sexual", explicó el diseñador para justificar la muerte del niño. Posteriormente, eliminó la secuencia porque "podía ser considerada como explotación infantil".

Reacciones

El debate sobre Rape Day viene precedido por otros lanzamientos similares, aunque no tan extremos, en Steam, donde tienen un gran público potencial. La plataforma, de hecho, siempre ha sido criticada por su deficiente proceso de admisión de este estilo de juegos.

En España, el caso se dio a conocer el pasado día 3 gracias a la comunicadora Marina Amores, que señaló el peligroso contenido en su cuenta de Twitter e instó a los seguidores a denunciarlo en la web. A partir de ahí, gran parte de la comunidad se posicionó a favor de eliminar el juego porque no busca reflexionar sobre un acto de violencia, sino su justificación y la humillación de las mujeres. Mientras, otros sectores defendían que eso era "censura" y que ya hay otro tipo de videojuegos ofensivos en el mercado. El debate sobre el título llegó incluso a la política inglesa, donde la parlamentaria Hannah Bardell emitió un comunicado en el que pide a la compañía que revise su política de revisión.

La parte más concienciada de los jugadores siempre ha indicado cuándo un juego puede ser demasiado vejatorio y, también, han advertido a los desarrolladores y las plataformas cuando ha sido necesario. Por suerte, de momento no parece que tenga que preocuparse por Rape Day.