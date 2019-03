La mujer que mató a palos a su hijastro: "Aceptaría incluso la pena de muerte"

Na Li, la mujer que asesinó a palos a su hijastro de nueve años el 8 de mayo de 2016 afirmó ayer, durante la vista oral del juicio que se lleva en su contra en Las Palmas de Gran Canaria, que estaba arrepentida y que aceptaría cualquier condena que establezca el juez, incluso si fuera la pena de muerte. Además pidió perdón a su expareja y a la madre del niño por el enorme daño causado. La autora confesa, nacida en China, en el uso de su derecho a la última palabra, manifestó que asume su delito por el asesinato de Junhua quien tenía nueve años de edad cuando la procesada acabó con su vida. "Yo asumo mi culpa por el padecimiento de mi hijastro, no tengo ningún derecho y tampoco lo quiero", aseguró.

"Yo quiero cambiar mi vida por la del niño", sentenció la acusada, asegurando que su sufrimiento "no es porque esté en la cárcel sin libertad", sino por haber sido "mala y egoísta" con el niño. "Yo sufro porque le hice daño y ahora no lo puedo cambiar", explicó Na Li entre lagrimas. En cuanto a la condena, la mujer declaró que aceptará la que le imponga el magistrado. "Yo acepto todo tipo de pena, hasta la de muerte. Hice mal, me siento culpable, pido perdón a los padres, sé que no me van a perdonar pero lo pido con toda mi alma", finalizó la acusada.

Por su parte, el padre de Junhua, Rongchao, acusado de permitirle a su expareja que cometiera malos tratos a su hijo, pues según las pruebas presentadas por el ministerio fiscal y los peritos, el niño tenía lesiones y fracturas graves que debieron ser vistas por su progenitor, reveló que no hizo mucho como padre "siendo el responsable de cuidar de la familia", y que "al principio sospechaba que Na Li le pegaba al niño", pero "no pensaba que podría llegar a ser tan grave, solo quería ganar dinero para velar por mi familia, pero no pude cuidarla, yo tengo la culpa", enfatizó el acusado.

En el informe final del fiscal Miguel Pallarés, este manifestó que se mantenía en su petición de condena de 25 años de prisión para Na Li, por el delito de asesinato con alevosía.