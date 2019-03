Ocho mujeres 'Tech'

El sector tecnológico es uno de los menos atractivos para las mujeres. Según la OCDE más de la mitad de los estudiantes universitarios españoles son mujeres. Sin embargo, las féminas que cursan carreras STEM -ciencias, matemáticas, ingeniería o informática- es mucho menor. Así, por ejemplo, nos encontramos con que tan solo el 23% de los alumnos de ingeniería son féminas. O que únicamente el 28% de los investigadores son mujeres. Según un estudio de Microsoft de 2017, este paradigma por el que las mujeres no acaban de cuajar en el mundo de la ciencia y la tecnología -que se produce a escala global- se debe a "la conformidad con las expectativas sociales, los estereotipos y los roles de género y la falta de modelos a seguir". Pero ya saben, Spain is different. Aquí hay modelos a seguir. Y muchos.

Elena Ceballos es la responsable de marketing de los productos de cine del gigante norteamericano Dolby en Europa, y es uno de esos modelos a seguir. Esta directiva, a quien "nadie minó" nunca su energía, desearía que "a las niñas y jóvenes de hoy, nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer, que nadie anule sus ganas y destruya sus sueños". María José Miranda, directora general de NetApp Iberia es una de las mujeres pioneras en el sector tecnológico ya que empezó la carrera de informática en 1975 y tiene claro su principal consejo "a las chicas de hoy en día: la tecnología te abre muchas puertas".

El impulso de su padre

A María José Talavera, directora general de VMWare, le ayudó el impulso de su padre para que estudiara una carrera técnica. Tras ese primer empujón, y según afirma, "ha habido muchas mujeres que me han inspirado cotidianamente y que no han sido grandes ejecutivas, han sido madres trabajadoras". Para Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink el espejo que la llevó a meterse en la tecnología fue su madre, "una mujer luchadora y trabajadora que siempre me ha enseñado que podía hacer lo que me propusiera". Patricia Pozuelo, directora de tecnología en Intel explica a este rotativo que "cada vez somos más mujeres en el sector de la tecnología y eso me enorgullece, ya que este sector está implícitamente relacionado con la evolución e innovación".

Patricia Núñez, directora de canal comercial en Lenovo España, y que casualmente cumple años el 8 de marzo, es otra de esas mujeres que han realizado su sueño de llegar alto en el sector tecnológico gracias a que, como ella misma dice, "si crees en ti y piensas que eres capaz de hacer algo, no tienes que ponerte límites."

Estos son solo algunos de los casos de éxito de mujeres que han llegado muy alto en el sector tecnológico. Pero no son los únicos. Podríamos mencionar a Pilar López Álvarez, presidenta de Microsoft España desde 2015; a Fuencisla Clemares, directora general de Google en España, o a Helena Herrero, consejera delegada de HP España. Nadie puede negar que en nuestro país ellas son mujeres Tech.