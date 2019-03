Tres cintas de producción isleña, en el foro ´Work in Progress´ de Málaga

Tres cintas rodadas en las Islas han sido seleccionadas en el foro español de Work in Progress del Festival de Málaga. Entre ellas, la película del director tinerfeño Miguel A. Mejías, La Viajante, es la única con equipo 100% canario. La cinta, producida por Digital 104 y Volcano Films, es una road movie que se rodó el año pasado en tres de las islas del Archipiélago.

Las otras dos cintas escogidas que tienen vinculación con el sector audiovisual de las Islas son Blanco en Blanco (rodada a caballo entre Chile y Tenerife) y This Film is about me (producida por El Viaje Films, al igual que la anterior).

Málaga Work in Progress es uno de los seis eventos -Málaga Festival Fund & Coproduction Event; Spanish Screenings; Latin American Focus; Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent- de la zona de industria Málaga Festival Industry Zone (Mafiz). Tras el éxito cosechado en su primer año, con más de 430 profesionales del sector audiovisual, 51 países de los cinco continentes, más de 100 películas y casi 50 proyectos participantes, el Festival de Málaga celebra la segunda edición de Mafiz en una apuesta convencida por el sector.

Esta segunda edición tendrá lugar del 19 al 22 de marzo y se transforma dividiéndose en cuatro secciones: Málaga WIP Lab, Málaga WIP Doc, Málaga Latam WIP y Málaga Spanish WIP. Están pensadas a la medida de las necesidades de los filmes participantes y sus realizadores.

La Viajante participará, concretamente, en el Malaga Spanish Wip junto a This Film Is About Me, de Alexis Delgado Búrdalo; Blanco en blanco, de Theo Court; El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia y Sumendia, de Miguel Ángel Jiménez. Esta sección está diseñada para impulsar la finalización de películas en fase de corte final, ya listas para el proceso de post producción y que buscan cerrar su distribución internacional. Contará con renombrados distribuidores y agentes de ventas, programadores de festivales y fondos para favorecer la finalización y la distribución internacional.