Éxito en clave de mujer

De izq. a dcha. Cristina Aristoy, fundadora de Singularu; Gemma Martínez, subdirectora de Levante-EMV; Irene Lanzaco, Directora General de Presidencia de Prensa Ibérica; Julieta XLF, artista urbana; María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio; Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank en Madrid.

eWoman, el circuito de eventos organizado por Prensa Ibérica que ha visitado 15 ciudades y ha premiado a 57 mujeres por su talento y liderazgo, se ha con solidado, en solo dos ediciones, como un gran punto de encuentro para compartir experiencias, reconocer el mérito de la mujer emprendedora, avanzar en la cultura de la igualdad y progresar juntos como sociedad.

El pasado 29 de febrero y ante más de 300 personas reunidas en Madrid, se entregaron los galardones nacionales a los que optaban las ganadoras de las diferentes sedes. "Creemos en la mujer, en su capacidad para asumir responsabilidades, para generar proyectos y dirigir equipos. Además de una alta presencia de mujeres en su consejo de administración, contamos con seis directoras de periódico, lo que no ocurre en ningún otro grupo de comunicación en España", subrayó Irene Lanzaco, Directora General de Presidencia de Prensa Ibérica editor de este periódico- antes de pasar a la entrega de los premios...

Premios eWoman Arte digital y Redes Sociales, Negocio online y Trayectoria profesional



De pintar por las noches, a escondidas, a subirse a un escenario a recoger el Premio eWoman en la categoría Arte Digital y Redes Sociales por sus grafitis. La artista urbana Julieta XLF no hubiera podido adivinar años atrás a donde la llevarían sus pinturas murales, rebosantes de talento, color y sensibilidad. "Mi familia me ha educado libre y me ha permitido crecer dentro de esta rebeldía. Es importante dar visibilidad a todas esas mujeres que no la tienen, por eso estamos aquí, para seguir luchando juntas. Con creatividad, pasión y perseverancia podemos inventar un mundo mejor", señaló al agradecer el reconocimiento.

Tesón y esfuerzo podrían ser perfectamente las claves del éxito de Cristina Aristoy, Premio eWoman en la modalidad de Negocio online. Con solo 26 años, la emprendedora valenciana puso la primera piedra de la marca de joyas Singularu, una firma de éxito que hoy factura más de 3,5 millones de euros al año, cuenta con seis tiendas físicas y planea llegar a las 90 en 2020. Para la creadora "nada de esto hubiera sido posible sin el equipo que hay detrás y, por supuesto, sin todos los que siguen y compran Singularu".

premios eWoman dan notoriedad y reconocen a mujeres con historias de liderazgo y éxito en el entorno laboral y tecnológico"

El Premio eWoman a la Trayectoria profesional by CaixaBank fue para una mujer que ha dedicado toda su vida a la protección y rehabilitación del patrimonio cultural y artístico: la catedrática e investigadora Pilar Roig Picazo. Entre sus actuaciones más importantes destaca la restauración de la cúpula de la Basílica de la Mare de Deu dels Desemparats, de la bóveda de la iglesia de San Juan del Mercado o de las pinturas de la vuelta de la iglesia de San Nicolás, considerada la "Capilla Sixtina valenciana".

La ganadora, que no pudo asistir al acto, agradeció el reconocimiento en un vídeo que aprovechó para elogiar el trabajo del resto de candidatas: "He aprendido muchísimo de todas las mujeres valientes. Disfruté enormemente escuchando sus experiencias y todas ellas son merecedoras también del Premio eWoman". En su nombre, recogió el galardón Gemma Martínez, subdirectora del diario Levante-EMV.

Julieta LXF, Cristina Aristoy y Pilar Roig Picazo fueron los nombres propios de la primera edición de estos premios, posibles gracias al apoyo de los patrocinadores -CaixaBank y KIA T. de las Heras- y los colaboradores – Cámara de Comercio, Moskovitas y Promociona-. Una noche consagrada al talento, la profesionalidad, la excelencia, el emprendimiento, el liderazgo, el esfuerzo, el éxito... en clave de mujer y que da paso a un nuevo tour eWoman 2019. El objetivo: seguir poniendo en valor el talento femenino y las historias de mujeres que día a día construyen un futuro más justo.