Caitlyn Jenner, madrastra de las Kardashian, estará en Arona para recibir un premio

Caitlyn Jenner, conocida por ser la madrastra de las Kardashian, visitará la Isla este verano. Será, además, el primer viaje que realice a España y el motivo de su visita es que ha sido premiada con un Alan Turing Lgtbiq Award por su "compromiso con la visibilidad del colectivo transexual". El galardón se lo otorga el ARN Culture & Businees Pride, el primer festival internacional dedicado a la cultura, los negocios y los derechos del colectivo.

El certamen anunció ayer a través de sus redes sociales la visita de que fuera medallista olímpico por Estados Unidos y marido de Kriss Jenner antes de afrontar su cambio de sexo. En el festival aronero, que se celebrará entre el 18 y el 23 de junio, también está prevista la presencia de Rossy de Palma, Boris Izaguirre y el actor Brays Efe.

Caitlyn afrontó su cambio de sexo cuando ya contaba con 65 años y aprovechó el programa de telerreadidad que coprotagonizaba junto a su entonces mujer y sus hijas, Keeping Up with The Kardashian, para dar testimonio del proceso.

Jenner ha anunciado recientemente su voluntad de dar el salto a la política para luchar contra la transfobia.