El Gobierno no eliminará las listas insulares para los profesores sustitutos

Solo supone una frase dentro de un borrador, pero ya saltaron las alarmas entre los docentes eventuales, los ciudadanos aspirantes y las organizaciones sindicales tras el inicio del trámite para modificar el procedimiento de constitución de las listas de empleo para el acceso del personal interino por parte de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias.

En concreto, el documento publicado el 1 de marzo para su consulta pública previa incluye, entre las propuestas de modificación del decreto 74/2010, el enunciado "eliminar los ámbitos insulares por su poca efectividad, ya que limitan los nombramientos, frente al ámbito regional, que permitiría mayor disponibilidad de efectivos susceptibles de ser nombrados". Y, en una semana, "una barbaridad" de quejas se recibieron entre los sindicatos , admitió el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) en Canarias, Pedro Crespo, organización mayoritaria en el sector no universitario.

No en vano, "suprimir la insularización de las listas, es decir, la elección del territorio por el que los interinos optan a los nombramientos del próximo curso, no se ha planteado en ninguna mesa técnica en ningún momento", recordó Crespo tras considerar "inasumible" la propuesta. No obstante, el máximo responsable de Anpe en el Archipiélago emplazó a los profesores y ciudadanos afectados a valorar el documento "sin alarmismos" al afrontar su primer trámite del procedimiento administrativo, de hecho, aún aguarda por las propuestas individuales y colectivas antes de su posterior negociación sindical y política.

Precisamente, el director general de Personal de la Consejería de Educación, Juan Rafael Bailón, intentó ayer tranquilizar a los centenares de interinos al subrayar que el Ejecutivo autonómico "ni por asomo se plantea la modificación del ámbito insular, por supuesto, aquello que funciona no se va a cambiar, de verdad". "Otro asunto es que se ponga sobre la mesa las condiciones que generan dificultades para cubrir con agilidad y rapidez tanto las vacantes con las sustituciones, con la mayor transparencia posible, con el objetivo de mejorar el decreto, pero sin crear inquietud", argumentó Bailón.