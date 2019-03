Un tebeo español será adaptado a serie de televisión por Netflix

Deberíamos empezar a pensar de una vez que presenciamos un tiempo excitante para el cómic. Olvidaos de crisis porque lo que se vive es otra cosa, un panorama de reestructuración de lo cultural, en el que la vieja historieta se reubica. Hoy la gran industria del ocio masivo es el vídeojuego. Y la televisión de pago. Netflix, vamos. Y la noticia buena que es la razón de ser de estos párrafos es que el famosísimo canal (ya saben, el de Stranger things o Narcos) va a producir una adaptación del cómic El Vecino (Santiago García y Pepo Pérez, publicada por Astiberri) que dirigirá el director Nacho Vigalondo ( Los cronocrímenes, Colosal).

El Vecino es aún una obra en curso (guadianesco, pero ahí sigue el Guadiana también) creada por García y Pérez. Un cómic que seguramente pueda ser la mejor obra, dada su dilatación, para ver los cambios en el cómic español entre 2004 y 2009 (años entre los que salían al mercado sus tres primeros volúmenes, hay un cuarto en camino), los que van de un tiempo sin brújula (que algunos veían como el presagio de un hundimiento del sector) a la irrupción de un concepto catalizador del cambio y la dinamización del cómic: la novela gráfica.

Nacimiento

El Vecino nació como un álbum del clásico estilo francés (como los de Astérix o Blueberry), con un tono que se escoraba hacia la nouvelle Bd de autores como Blain o Sfar. Y en su tercera entrega mudaba a un libro que ya se inscribe en la corriente inaugurada por un Paco Roca (todo muy matizable, y por resumir). Un relato en el que un Juan Nadie cualquiera, un Perico de los Palotes, descubre que su vecino es el más famoso superhéroe de la ciudad. A partir de esa premisa la obra no alimenta al fandom de los esquijamas, sino que se produce un relato-río de muchos matices, cruzando géneros (directamente chocan la comedia más desternillante y el drama psicológico, el relato costumbrista y algo, claro, del género superheroico -que no obstante es un elemento casi completamente fuera de campo, en El Vecino-) en un potaje de alta cocina que ha resultado atractivo, parece, en las oficinas españolas de Netflix.

Vigalondo es un amante del cómic y un narrador talentoso, así que vamos a esperar con ganas esta revisión del original (toda traslación a otro medio de una obra es eso, su revisión desde otra mirada y desde otro lenguaje). Mientras no llega la fecha de estreno ya podemos ir celebrando tan insólita noticia: Netflix adaptando un cómic español, un cómic que no es una obra icónica como una Arrugas de Paco Roca, ni un personaje más conocido que leído como un Superlópez. El Vecino tiene el reconocimiento del mundo de la historieta, no es en absoluto una obra minoritaria, pero tampoco se trata de un cómic masivo, o excesivamente mediático más allá de los bulraderos del medio. Hay algo positivo en el mero hecho de que un gigante como Netflix busque derechos de adaptación en obras como esta, cómics que simplemente tienen enormes posibilidades por su historia y su calidad, pero que no captan para la pantalla a un pope del medio o un personaje-icono de nuestra cultura popular. Simplemente alguien se ha fijado en una brillante obra de un medio que ya recibe el prestigio que tradiciolnalmente le era denegado por los mass media.

Y mientras no llega la serie, merece la pena descubrir (o recuperar) el cómic en el que la serie se basa. Es una obra magnífica.