Niegan la entrada a Chicote en un colegio canario por falta de autorización

La directora del C.E.I.P Las Torres, Cipriana Anzola aseguró que no le permitió la entrada al presentador del programa ¿Te lo vas a comer?, Alberto Chicote porque este llegó sin anunciarse y además no tenía ninguna credencial ni autorización para ingresar al centro educativo.

Este jueves circuló a través de las redes sociales una imagen en la que Chicote estaba fuera del colegio y no se le permitía la entrada. Ante esta denuncia Anzola, afirmó que no lo conocía. Relató que el chef se presentó ayer a las instalaciones del colegio y pidió hablar con la directora, por lo cual se le dijo que necesitaba una cita, en especial porque llegó a la escuela a la "una y pico de la tarde" cuando están por salir los niños y por lo tanto "hay mucho jaleo". "Los padres y tutores legales de los alumnos siempre se comunican conmigo antes de venir, me piden cita, si Chicote me la hubiese pedido yo con gusto se la doy", explicó.

La directora del colegio también especificó que el chef se presentó con cámaras y ella decidió bajar a hablar con él porque los niños estaban por salir y no quería que ellos se asustaran. "Le pregunté que querían y me dijo que su intención era saber qué cocina teníamos, y si era un catering", indicó Anzola.

"Yo le dije que podía observar nuestro menú en la pagina web del colegio. El cual está aprobado por el Consejo Escolar, la Consejería de Educación y supervisado por un dietista", resaltó.

Asimismo, hizo hincapié en que los padres al enterarse del incidente le felicitaron pues no quieren que sus hijos salgan en televisión, ni que una persona ajena a la institución acceda sin autorización. "Le damos a los niños una dieta equilibrada, que contiene frutas, verduras, carne y pescado. Es una comida normal", recalcó.

"Los padres nunca se han quejado y cuando me hacen una sugerencia los atiendo. En cuanto a los niños que requieren dietas especiales, también se las ajustamos. Este catering lleva muchos años con nosotros y jamás hemos recibido ninguna denuncia", sentenció.

Anzola manifestó que el presentador le preguntó si le parecía correcto que le dieran a los niños lentejas y tortilla. Por lo que ella respondió que no veía nada de malo en ese menú. Que si a los padres no les parece mal, a ella tampoco.

"Me pregunto educadamente qué si podía entrar y, como es lógico, le expliqué que yo no soy la dueña, por encima de mi está la Consejería de Educación. Le dije que lo consultaría con mis superiores y allí terminó la conversación", indicó la directora.

Con respecto a las grabaciones Cipriana Anzola reveló que le pidió no salir en imágenes, pues ella no se considera un personaje público y tampoco quiere aparecer como tal. "Yo no quiero que mi colegio se convierta en un Reality Show", apostilló.

Finalizó indicó que su deber es proteger la seguridad e identidad del alumnado y sus padres, que la Consejería de Educación apoyó su decisión y le pidieron que remitiera al chef a la Dirección Territorial. También le dijo a Chicote que le llamara este viernes para darle una respuesta y hasta las 11.00 horas del día de hoy no se ha comunicado con ella.