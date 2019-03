Condenados el cliente y el taxista de la reyerta ocurrida en Gran Canaria

El taxista y el cliente que el pasado domingo se vieron implicados en una pelea en la calle Pío XII de Las Palmas de Gran Canaria, que se volvió viral en las redes sociales debido a las grabaciones realizadas por viandantes, han sido condenados durante la celebración de un juicio rápido a una multa de 270 y 180 euros, respectivamente, por sendos delitos leves. Un testigo declaró que el pasajero golpeó al profesional en varias ocasiones, una acción que no recogieron los vídeos de la reyerta que se difundieron.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi en Las Palmas de Gran Canaria (ATAT), Francisco Reyes, indicó que el enfrentamiento entre el taxista y M. G., profesor de artes marciales, se inició por la negativa del profesional a realizar el trayecto porque el hijo del cliente, de 3 años, no tenía puesto el cinturón de seguridad y se ponía de pie en los asientos traseros.

El cliente, sin embargo, apostilló: "El chófer de taxi actuó con muy malos gestos, malas palabras, y nos exigió que nos bajáramos. Le pido explicaciones, a lo cual me respondió con insultos. Como me niego y le recuerdo que es un servicio público, y no hicimos nada para que nos trate así, se bajó del coche, abrió la puerta trasera, y él mismo con su mano saca al niño del coche tirando de él por su brazo".

Entonces se inició una discusión que acabó en una pelea. En el juicio, según Reyes, un testigo que presenció los hechos ocurridos en torno a las 20.30 horas a la altura del Estadio Insular señaló que el cliente agredió al taxista. En los diferentes vídeos, se recoge parte del enfrentamiento en que el conductor trata de agredir a M. G. en contadas ocasiones, pero otras personas se lo evitan. Además, en un momento llega a escupirlo.

Ambos acudieron a la Policía Nacional para interponer sendas denuncias. El conductor mostró su arrepentimiento por lo ocurrido. "Me puse muy nervioso tras su agresión, por su tono y maneras, y perdí los papeles", manifestó.

Según ATAT, tras la celebración del juicio se condenó al conductor a una multa de 6 euros diarios durante 45 días (270 euros) y al cliente a una pena de esa misma cantidad pero de 30 días al carecer de trabajo y encontrarse en el paro. Asimismo, un segundo taxista que había sido denunciado por una mujer quedó absuelto.