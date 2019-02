Peñalver: "La sentencia es satisfactoria"

Antonio Peñalver, subcampeón olímpico de decatlón en Barcelona 1992, prestó declaración en este juicio desarrollado en Santa Cruz de Tenerife junto a otros once testigos contra el exseleccionador nacional Miguel Ángel Millán. El relato que ofreció ante los magistrados, y que luego trasladó a los medios de comunicación, dejó claro que a pesar de haber pasado más de tres décadas de los abominables episodios de los que fue víctima, su sentimiento de culpa aún subyace en su interior.

Fue un testimonio conmovedor de quien quizás haya sido la víctima de Millán que fue más laureda en su carrera deportiva, pero fue la expresión que compartían todas las víctimas: "Un sentimiento de culpa arrastrado desde hace muchos años", pero a pesar de la tortura revivida en los días en los que se celebró la vista oral, todos coincidieron en señalar la oportunidad que se abría ahora para exponer el infierno vivido, una oportunidad que agradecieron y por la que pudieron "hacer ahora lo que habrían querido o debieron hacer años antes". La culpa de no haber denunciado en su momento para evitar ulteriores víctimas de un entrenador ya condenado, aunque tenga derecho a recurrir.

Peñalver, en la actualidad profesor universitario y entrenador de atletismo, se mostraba ayer satisfecho con la pena impuesta:?"La condena es prácticamente lo máximo que permite el Código Penal. Es satisfactoria, pero lo más importante es que se condene, que se intente hacer justicia con estos dos chicos de Canarias, y que al mismo tiempo, quede claro que ni ellos ni nosotros ni nadie estamos locos. Las cosas fueron así, han sido así y tienen muchas consecuencias. Lo mejor es lo que ha pasado ahora", afirmó ayer a esta redacción el subcampeón olímpico, quien durante todos estos años ha vivido una pesadilla en silencio. "En 1992 hubo gente, quizás con la mejor intención del mundo, como así lo ha manifestado ahora, que lo ocultó, pero en los tiempos que estamos, y hablo por experiencia propia, lo mejor es que se diga, se hable y se denuncie, porque cuanto antes se haga, antes empieza el proceso de recuperación de las víctimas, que nos es sencillo ni rápido", expresó el exatleta.

Casi tres décadas después, Peñalver asegura que los recuerdos de los episodios vividos en aquella época no están enterrados: "No es sencillo. Siguen existiendo lagunas en la memoria provocadas por todo este tipo de cosas, que dejan secuelas en la personalidad. Hay muchas cosas que no son explicables", dijo.

"No estoy al tanto de todos los matices legales, pero lo fundamental es que existe la condena, que se reconocen los hechos, que se reconoce que todos, en alguna forma, hemos estado sufriendo en secreto mucho tiempo, y lo bueno es que se le da visibilidad. Espero que esto ayude a otros para ir por el mismo camino", añadía el alhameño.

Peñalver espera que este caso ayude a que no se repitan estas situaciones:?"Todavía aún hay personas que creen que para proteger a las víctimas lo mejor es no darle publicidad. Pero yo no me canso de repetirlo, que cuanto antes se empieza a hablar el tema y se da visibilidad, y que cuanto antes el verdugo está en su sitio, antes empiezas a sentirte un poco mejor y no culpable ni raro".

El alhameño, pese al sufrimiento vivido en silencio durante todos estos años, recuerda que cuando recibió una llamada para que declarara en el proceso, no tuvo ninguna duda:?"No tuve ninguna duda. Hubo muchos años en los que pensé al 99% que estaba todo controlado porque había gente que estaba enterada de lo que había pasado aquí, pero nunca tienes el cien por cien de seguridad. Por eso, en el momento en el que alguien muy cercano a mí me dijo que necesitaba ayuda por lo que había pasado, no dudé ni un segundo", expresó. Junto a Peñalver también se personaron otros murcianos, un hecho que el alhameño afirma que hoy en día "nos está ayudando a todos lo que estuvimos implicados en el proceso. Es un tabú que se ha derribado y, desgraciadamente por este motivo, hemos retomado unas relaciones más normales de amigos que habíamos compartido muchos años de nuestra vida". "Está siendo un proceso doloroso pero muy positivo, y la sentencia, que deja claro quién es el verdugo y quiénes son las víctimas, ayuda a empezar a otro capítulo para intentar cerrar este episodio demasiado largo de nuestras vidas", terminó diciendo.