Lady Gaga y Bradley Cooper emocionan

La apabullante actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper defendiendo la canción Shallow, de Ha nacido una estrella, y un reivindicativo y exultante Spike Lee fueron los momentos más sobresalientes de unos Oscar ágiles y sin presentador, con pocos momentos memorables y gran presencia hispana. La ceremonia con la que la Academia de Hollywood cerró este año aciago tras el anuncio y cancelación del Oscar a la Mejor película popular o la idea, posteriormente retirada, de presentar algunos premios durante las pausas publicitarias tuvo grandes momentos.

Lady Gaga y Bradley Cooper aspiraban a protagonizar uno de los momentos más brillantes de la gala y no decepcionaron. Bordaron Shallow, que además se hizo con el Oscar a la Mejor canción original, con una emotividad y una intensidad extraordinarias en una actuación que se benefició de una puesta en escena ideal y muy íntima.

"Esta noche no hay presentador, no habrá premio de película popular y México no va a pagar el muro", soltó con acidez la humorista Maya Rudolph, quien junto a Tina Fey y Amy Poehler, presentó el primer premio e hizo suspirar a muchos seguidores sobre qué podría haber pasado si este trío hubiera sido maestro de ceremonias de la gala. Y es que mucho se ha escrito sobre la ausencia de un presentador en los Oscar, tras la renuncia de Kevin Hart. Al final, la gala sí fue más ágil y recortó su duración, aunque volvió a superar las tres horas, pero perdió algo de espontaneidad y los tradicionales dardos humorísticos que proporciona un conductor de la ceremonia.

Los Oscar nunca habían premiado a Spike Lee y este lo celebró por todo lo alto al llevarse el Oscar al Mejor guion adaptado por Infiltrado en el KkKlan. Se colgó de Samuel L. Jackson sobre el escenario, rindió homenaje a Prince con un traje púrpura e instó a que los estadounidenses estén "del lado correcto de la historia" en las elecciones presidenciales del próximo año. Así, la maldición de Spike Lee quedó resuelta pero no la de Glenn Close, quien perdió frente a Olivia Colman como mejor actriz y ya suma siete nominaciones sin ganar. "Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero", dijo Colman sobre el escenario, casi pidiendo perdón por protagonizar una de las sorpresas más impactantes de la noche.

Barbara Streisand reivindicó "la verdad" como algo preciado en estos tiempos, Melissa McCarthy y Brian Tyree Henry, con unos estrambóticos atuendos para presentar el Oscar al Mejor vestuario, y Keegan-Michael Keym, bajando desde el cielo como Mary Poppins, fueron otros momentos curiosos de una gala ni especialmente polémica ni especialmente entretenida. Aunque para pintoresca y divertida, la celebración del equipo de Period. End of Sentence, elegido como Mejor cortometraje documental. "No puedo creer que una película sobre la menstruación acabe de ganar un Oscar", gritó la realizadora Rayka Zehtabchi.