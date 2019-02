Solo el 8% de los presos comete el 75% de los delitos, según una experta

La catedrática del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, Ana María Martín Rodríguez, impartió ayer una conferencia denominada Intervención psicosocial para la integración de personas en conflicto con la ley en la que apuntó que el 8% de ellos son los que comenten el 75% de los actos delictivos. En la charla, que formó parte de las XIII Jornadas de la Facultad de Psicología y Logopedia, la también profesora de la Universidad de La Laguna expuso al alumnado algunos de los proyectos en los que había estado trabajando, todos ellos vinculados a personas privadas de libertad, tanto menores como adultos.

Después de varias décadas de investigación, Ana María Martín relató algunos de los resultados que había recabado e indicó las dificultades con las que se topó durante su labor investigadora junto a reclusos, por lo general, reincidentes. Este tipo de trabajos los realizó con la premisa de convertir a los presos en personas que pudiesen reinsertarse en la sociedad, puesto que es la Administración la que subvencionan estas investigaciones intentando que dejen de delinquir.

Aunque la reinserción de estas personas pueda parecer una tarea compleja, Martín se mostró tajante y apuntó que la delincuencia no es un problema del delincuente, sino de la sociedad en general. Por lo tanto, lograr que un preso no vuelva a delinquir dependerá de todos los ámbitos, ya sea el cultural, educacional, social, etc. De ahí la necesidad de que los psicólogos sigan adentrándose en este ámbito.