Una nueva vida que vale un riñón

Rubén Grau llevaba viviendo con una deficiencia renal desde hacía muchos años. Algo, en principio, no excesivamente grave, pero que le obligaba a realizarse analíticas anuales para controlar la evolución de su patología. Sin embargo, "en los últimos años el problema se fue agravando", lo que hacía necesario plantearse un trasplante. "Cuando me lo comentaron entré en shock, porque ¿a quién le preguntas si te puede donar un riñón?, pero mis hermanos se ofrecieron automáticamente". La de este castellonense de 41 años es la historia de un nuevo éxito de un Programa, el de Trasplante de Donante Vivo, en el que el Hospital Universitario de Canarias (HUC) es pionero en el Archipiélago y que ha supuesto la tercera intervención de este tipo, superando la dificultad de la incompatibilidad de grupo sanguíneo entre donante y receptor.

Incompatibilidad, 30%

De hecho, la doctora Anna González Rinne, nefróloga y responsable del programa, apunta que "en un 30% de las ocasiones se presenta esa incompatibilidad de grupo con el receptor", en este caso la hermana de Rubén Grau ("los donante suelen ser pareja, cónyuge o familiar, que es lo que llamamos donación dirigida, ya que la figura del buen samaritano, que dona sin tener relación con el receptor, es bastante menos habitual"). Este tipo de trasplante consigue superar esa salvedad, evitando así el rechazo, a través de un doble procedimiento. "Previo al trasplante se realiza un tratamiento que elimina los anticuerpos específicos de la sangre del receptor contra el grupo sanguíneo del donante", mediante técnicas de aféresis e inmunoabsorción "con una columna específica que permite eliminar sólo esos anticuerpos, lo que supone más seguridad, menos sesiones y una mayor eficiencia".

A ello se le suma el "administrar un fármaco que bloquea la producción de anticuerpos durante un tiempo", momento a partir del cual "se trabaja como con cualquier otro trasplante", apunta la doctora González Rinne.

Diálisis

En el caso de Rubén Grau, comenzó con el fármaco dos semanas antes del trasplante, llevando a cabo posteriormente tres sesines de inmunoabsorción para lograr que su sangre tuviera el nivel adecuado de anticuerpos y evitar un posible rechazo. "No quise leer nada en Internet sobre la operación", recuerda el receptor, "así que escuché sólo a los profesionales. No quería tener psicosis", señala Rubén Grau, que previamente conoció de primera mano la diálisis. "Estuve cuatro meses, conectado cuatro horas cada dos días, y es muy duro", dentro de una técnica que "ha mejorado y permite que el paciente esté bien durante las sesiones y sustituye la función renal perdida, pero no en la medida que puede hacerlo un trasplante", aclara González Rinne.

Llegado el momento de la intervención, Rubén Grau recuerda que "la que peor lo pasó fue mi madre, porque tenía a la vez a dos hijos en un quirófano". Pese a ello, y "gracias a los equipos profesionales", la operación resultó un éxito pese a ser especialmente delicada. "Son intervenciones de una gran responsabilidad y necesitamos un gran entrenamiento para estas cirugías, en las que intentamos hacer el menor daño posible tanto para donante y receptor", indica Tomás Concepción, jefe del servicio de Urología del HUC, y que "requieren la continuidad de mucha gente, porque el eslabón más débil puede hacer que falle".

Con todo, el trasplante de donante vivo presenta sensibles ventajas, dado que "se puede hacer de forma anticipada, sin tener que esperar a la diálisis", indica la doctora González Rinne, añadiendo que "el hecho de que la cirugía sea programada, realizándose en paralelo la extracción y la recepción, minimiza la isquemia en el riñón donado, lo que facilita la recuperación de su actividad".

Para ello resultan fundamentales dos pilares: "el acto altruista de la donación y el contar con profesionales de máximo nivel", reflexiona María Soledad Pastor, gerente del HUC, que pone el foco en "mejorar siempre la calidad de vida del paciente".

El trasplante, llevado a cabo el pasado 7 de noviembre, se prolongó por espacio de unas tres horas. "A los diez días tuve el alta y a los veinte ya pude comenzar a hacer una vida normal", comenta Rubén Grau. Diferente fue el post-operatorio de su hermana, "algo más duro" y que tuvo que esperar en torno a mes y medio para volver a trabajar, "pero ahora está bien y contenta de que tenga su riñón", apunta Grau entre risas. Las de una nueva vida que vale mucho, muchísimo. Tanto como un riñón.

La cirugía robótica, el siguiente escalón

Los permanentes avances en cirugía, orientados siempre a la mayor funcionalidad y a intervenciones cada vez menos agresivas para los pacientes, tiene su siguiente paso en el campo de la cirugía robótica. Así, Tomás Concepción, jefe del servicio de Urología del HUC, señalaba que, durante 2019, "irá entrando a través de un programa que está en desarrollo" y que será fundamental para "minimizar los daños". De esta forma, Concepción lo califica como "un gran avance tecnológico que permitirá ser menos agresivo, gracias a incisiones más pequeñas y precisas, y una recuperación más rápida por una menor pérdida de sangre".

En esa línea, "hay un estudio puesto en marcha en Europa, que intenta comprobar si la cirugía robótica es tan útil como la abierta en cirugía renal y los resultados son positivos", de manera que "queremos incorporarla pronto".

Todo ello entra en relación con la importancia del Programa de Trasplantes de Donates Vivos, debido al descenso de donantes cadáver, algo que el doctor Concepción vincula a "la implantación del carnet por puntos, ya que gran parte de los donantes cadáver eran víctimas de accidentes de tráfico". Así, "el donante vivo siempre ha estado ahí, pero hace falta una incisión más grande para extraer un riñón que para insertarlo", de ahí la importancia primero de la laparoscopia, "que supuso un avance al ser menos invasiva" y, posteriormente, la cirugía robótica, que supondrá "el siguiente escalón".