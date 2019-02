'Roma' quiere ser eterna y 'La favorita', reinar

Netflix contra todos en una gala que nadie quería presentar (el beso de la púrpura puede ser mortal, sobre todo si las audiencias siguen en barrena) y que resume la situación endeble del cine. Aquí y allí. Roma quiere ser eterna en la 91.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood (Movistar +, 01.00 horas, madrugada del domingo al lunes) con permiso de La favorita. Ambas tienen diez nominaciones y lideran las apuestas. Con sus pros y contras. La película de Alfonso Cuarón llega precedida de críticas positivas pero llevar el sello de la plataforma digital puede ser un obstáculo insalvable porque ¿se va a premiar en la gran fiesta del cine una obra mexicana en blanco y negro que ha tenido un paso testimonial por las salas y que concentra su vida comercial en los televisores? La favorita es una propuesta afín a los gustos más clásicos. Su director, Yorgos Lanthimos, se ha moderado mucho respecto a sus trabajos anteriores, pero no del todo y su película tiene alambre de espino y mala uva para dar y temer. Una tercera en discordia podría ser El vicio del poder, con ocho nominaciones, si no fuera porque pisa muchos callos en su despiadado y sarcástico retrato de las vísceras gangrenadas de la clase política estadounidense. El Spike Lee irrelevante de Infiltrado en el KKKlan, una Black Panther metida con calzador por aquello de premiar su comercialidad, la mediocre Bohemian Rhapsody, la buenista Green book o la insípida Ha nacido una estrella no parecen rivales. Roma podría ganar también el galardón de mejor película en lengua no inglesa, lo que sería injusto porque sería a costa de la superior Cold war. Cuarón y Lanthimos se disputan la mejor dirección, aunque el sentimentalismo/mala conciencia de la Academia deja alguna opción al ninguneado Spike Lee. En el resto de categorías la competición es feroz. La debutante Yalitza Aparicio pugna con Glenn Close, Olivia Colman, Melissa McCarthy y Lady Gaga. Magníficas todas. Viggo Mortensen (sensacional en Green book) tiene como rivales como mejor actor a un soberbio Christian Bale, a Bradley Cooper y al veterano Willem Dafoe, aunque las mejores papeletas las tiene Rami Malek por imitar muy bien a Freddie Mercury. Pero cuidado: estar doblado en las canciones le puede quitar puntos.