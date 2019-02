La música que une a las ocho Islas

Una oportunidad única para 150 jóvenes y futuros profesionales de la música. Con apenas dos años de existencia, la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ha conseguido convertirse en uno de los proyectos culturales más ilusionantes del Archipiélago. Con una "bolsa" de 150 jóvenes procedentes de seis de las ocho islas -y no hay de las ocho porque de El Hierro y La Graciosa aún no se ha presentado a las pruebas- la formación fue invitados a participar el diciembre pasado en una gira por China.

El director técnico académico de la Jocan, Korstiaan Kegel, aseguró esta misma semana que la formación puede considerarse ya "en fase de consolidación" y no solo por esa exitosa gira por China sino por el nivel de los profesores que se han prestado a colaborar en los encuentro s. Kegel explicó que existen jóvenes orquestas por todo el territorio nacional y que la canaria se ha creado "con un objetivo principal, el formativo, y con la intención de que sirva de puente hacia la vida profesional". De ahí que se establezcan relaciones con orquestas profesionales. Un ejemplo es la reciente colaboración con la Orquesta de Cadaqués durante el Festival de Música de Canarias. Seis de los músicos de la Jocan tuvieron la oportunidad de actuar con ellos, tocar a las órdenes de Anu Tali y aparecer junto al pianista Joaquín Achúcarro.

Mientras, el director técnico anunció una de las novedades para la formación de cara a los próximos meses. "En mayo iniciaremos una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 15 de los chicos van a tocar con ellos", aseguró. Las buenas noticias prosiguen, por tanto, para los chicos y chicas de entre los 18 y 30 años que están encontrando en la Jocan oportunidades impensables hace solo dos años.

Así se organiza

El modo de funcionamiento es sencillo. La Jocan organiza encuentros en los períodos no lectivos del año y convoca a un número determinado de músicos en función de los objetivos, del número de conciertos y los espacios de los que vayan a disponer. Esto les permite oscilar entre la formación sinfónica (unos 100 músicos), la formación clásica (entre 50 y 60 músicos) o la camerística (unos 20). Al frente de todos ellos está el maestro Víctor Pablo Pérez, tan querido en las Islas.

Y las cifras avalan esa consolidación de la que habla Kegel. En apenas dos años de vida, la Jocan ha protagonizado 39 conciertos. "Estamos en la fase muy ilusionante con nuestra joven orquesta y estamos muy contentos. Buscamos diferentes fórmulas porque no tenemos un modelo exacto en el que fijarnos", dijo. Los contactos que los jóvenes establecen entre ellos y con los profesores que acuden a los encuentros crean lazos, y no solo personales ya que también abren puertas para futuros trabajos.

Mientras, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, explicó que se han cumplido con creces los objetivos que llevaron a crear la Jocan. "Este prometedor proyecto fue concebido para lograr complementar y perfeccionar la formación y la práctica orquestal de jóvenes músicos canarios, con la clara finalidad de potenciar el arte y el talento que existe en nuestra tierra. Después de casi 40 conciertos, podemos decir con satisfacción que ellos y ellas lo han hecho realidad", explicó el responsable nacionalista. Con la Jocan, prosiguió Castellano, "no sólo contribuimos a encauzar su futuro laboral, sino que tenemos la suerte de disfrutar de un proyecto artístico de excelencia, con identidad propia y que trasciende al panorama cultural nacional e internacional. Los y las integrantes de la Joven Orquesta de Canarias constituyen nuestra mejor inversión de futuro".

El éxito de la formación lo constatan, de hecho, quienes constituyen su corazón y verdadera razón de ser: los jóvenes músicos. Tres de las intérpretes que actualmente forman parte de la Jocan hablaron esta semana sobre su experiencia como parte de este relevante proyecto cultural.

María Pérez Melián es una joven palmera de 29 años que toca el oboe y que ha encontrado en la Jocan "la oportunidad de tocar con una orquesta grande y con repertorios tan potentes". Tras concluir sus estudios en Holanda, festeja el hecho de haber podido conocer a otros músicos de las Islas. "Todas las oportunidades de trabajo que me han salido han sido gracias a la Jocan", insistió.

Por su parte, la violinista tinerfeña de apenas 18 años Marie Esther Cooper Aube afirma no ser "capaz de describir" la experiencia vivida durante la reciente gira de conciertos por China. "Hubo conciertos muy emotivos y tuvimos la oportunidad de exportar música nuestra, como el pasodoble Islas Canarias y alguna zarzuela", indicó. Además, esos lazos personales que se establecen gracias a la Joven Orquesta de Canarias puede que le hayan proporcionado a esta joven un futuro profesor en Austria con el que proseguir su formación.

Finalmente, la también palmera Davinia Pérez Pérez reconoce que le "encantaría" poder optar con su violín a una de esas 15 plazas para tocar con la Sinfónica de Tenerife. "Sin la Jocan mi formación con músico estaría más limitada. Si no hubiera sido por este proyecto no hubiera tenido ni la mitad de las oportunidades de las que he disfrutado", concluyó.