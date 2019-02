Los mayores de 65 prefieren los 'wasap' pero no 'spamean' más que otras generaciones

Ayer se celebró el décimo aniversario de WhatsApp, una aplicación tan práctica, barata y fácil de manejar que se ha convertido en la favorita de los mayores de 65 años. Según la investigadora Andrea Rosales, del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), WhatsApp es la aplicación que más utilizan los adultos mayores de 65 años. Es la a la que más acceden a menudo: realizan una media de 16.9 accesos por día (la media de la población es mayor, de 26.4).

La gente de edad provecta percibe la aplicación como un canal de comunicación más seguro que Facebook. Otra clave de su éxito entre los jubilados es su mínimo coste y su uso generalizado entre familiares y amigos.

Eso sí, Andrea Rosales, experta en mayores y en tecnologías de la información, quiere desmontar el mito de que los mayores son "spameadores en serie": "Hijos y nietos muchas veces se quejan del reenvío que hacen de imágenes, audios u otros tipos de informaciones, pero esto es una percepción subjetiva", apunta Rosales. La experta asegura que no lo hacen más a menudo que otros usuarios de otras generaciones. "A veces nuestros amigos u otra gente cercana envían contenidos de terceros y no los percibimos del mismo modo. El hecho es que vemos todo lo que no nos interesa como spam", añade. Así que, ya sabe, sea comprensivo con ese tío mayor que cuelga vídeos de diez minutos en el grupo familiar de WhatsApp. Probablemente tenga usted un amigo de su edad mucho más tendente a saturar los grupos.