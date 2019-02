"Me arrodillo ante la proeza de mis padres"

Así habla Abel de Carmen Luisa su hermana que a su vez ha decidido escribir una carta a sus padres a modo de reconocimiento a su lucha. A los dos hermanos les separan tres años de edad pero les une una vida de lucha sin cuartel para frenar una ceguera desde que eran niños. Pero una Retinosis Pigmentaria pudo más.

"46 años contemplan a mi hermana. La ceguera le fue oscureciendo la vida poco a poco y aunque le ha costado mucho aceptarla, el tiempo y su perrita guía le han ayudado a afrontarla. El orden y la limpieza la han acompañado desde tiempos inmemorables en su día a día. Su gran corazón le ha llevado a estar siempre dispuestísima a ayudar a los demás con muy buenos consejos que normalmente no pone en práctica cuando el problema se le presenta a ella; pero ya sabemos que en casa del herrero cuchara de palo.

Aunque su vida formativa se centró en las ramas de la fisioterapia y el masaje, ha sido en la residencia de ancianos de La Aldea donde ha desarrollado la mayor parte de su vida laboral, desempeñando el puesto de recepcionista-telefonista hasta hace unos meses. Ahora, como yo, es una joven jubilada.

Con el transcurso de los años Carmen Luisa se ha convertido en una lectora casi compulsiva que rasca de donde no lo hay, un ratito libre para devorar la última novela que haya pasado por sus manos. Así pues son los libros y los viajes, junto a su familia, los faros que actualmente "iluminan" su camino, concluye Abel.

"Coraje ante la adversidad"

"Como expresar en pocas palabras, el amor, veneración y gratitud que les proceso a mis padres. Ellos han sido para mí la luz, el ejemplo a seguir. Me han enseñado unos valores, cimentados en la igualdad, la lucha y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Mi madre, gran mujer, donde las haya, ha sabido trasmitirme sin duda su enorme asertividad y su coraje ante las adversidades de la vida.

Ella que rezuma sensibilidad, pasión y humanidad, ha llenado de colores y sonrisas mis momentos más oscuros. Mi padre, abanderado de la bondad ha sido también un pilar imprescindible para mi; me hizo ver que sin esfuerzo no hay recompensa, que querer es poder y sobre todo, que no hay nada imposible".

"Vitales en mi vida

"Ambos han sido vitales en el engranaje de mi vida, sin ellos no sería quien soy. Los admiro profundamente por su fuerza y su valentía. Y no puedo dejar de arrodillarme ante tal proeza.

?Ser padres de dos hijos con retinosis pigmentaria no fue tarea fácil y menos aún en una época de transición y mentalidades recién salidas de una dictadura. Tuvieron que hacer acopio de fuerzas para aceptar esta situación y asumir que nuestra disfunción visual desembocaría en ceguera. Su educación e ideales fueron fundamentales para nuestro desarrollo como personas. Su apoyo incondicional y su abnegación ante las barreras sociales fueron imprescindibles en nuestro día a día. Nos ayudaron con los estudios, nos animaron a tomar nuestras propias decisiones, nos apoyaron en todos nuestros proyectos. De ellos aprendimos a levantarnos tras las caídas, A intentar todo lo que nos propusiéramos en fin, a vivir como el resto de los mortales con las vicisitudes que tiene nuestra existencia. En resumen, nos dieron a entender que nadie es más que nadie. Han sido y son dos personas excepcionales, un modelo a seguir. Y me siento enormemente orgullosa de ellos".