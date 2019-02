El Papa cree que "todo feminismo acaba siendo machismo con falda"

El Papa considera que "todo feminismo acaba siendo un machismo con falda". Así lo manifestó al elogiar la ponencia que pronunció la profesora italiana de Derecho Canónico, Linda Ghisoni, durante la cumbre antipederastia que reúne en el Vaticano a 190 jerarcas eclesiásticos para poner fin a la lacra de los abusos sexuales.

El papa Francisco opinó que dar más funciones a la mujer en la Iglesia no resolvería el problema de los abusos sexuales, pero dijo que el "estilo" femenino debe integrarse en el pensamiento de la institución. "No se trata de dar más funciones a la mujer en la Iglesia -sí, eso es bueno pero no resolvería el problema-, se trata de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en nuestro pensamiento", señaló el papa.

Francisco comentó así la intervención de Ghisoni, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, que fue la primera mujer en hablar en esta reunión de jerarcas de la Iglesia que se celebra en el Vaticano. El pontífice afirmó que "invitar a hablar a una mujer no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico, porque a fin de cuentas todo feminismo termina siendo un machismo con faldas".

Las heridas de la Iglesia

"Invitar a hablar a una mujer sobre las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a hablar sobre sí misma, sobre sus heridas", añadió, a la vez que dijo que lo que se debe hacer es adoptar el "estilo" de una "mujer, esposa y madre". "Sin este estilo hablaremos del pueblo de Dios como organización, fuerza sindical, pero no como la familia nacida de la madre Iglesia", continuó. Precisamente hace unos días, en vísperas del inicio de la cumbre de obispos convocada por Francisco para abordar el problema de los abusos sexuales en la Iglesia, un grupo de exreligiosas, activistas y víctimas abogó por una "visión femenina" para buscar soluciones a esta lacra. Estas activistas, integrantes de la asociación Voices of Faith (voces de fe), buscan que se reconozca la capacidad de las mujeres para ejercer cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia católica, hasta ahora prácticamente reservados a los hombres. "Esta crisis global por los abusos ha evidenciado que las autoridades eclesiásticas necesitan una perspectiva femenina", señala-ron. El papa, por su parte, reconoció recientemente que muchas monjas sufren y han sufrido abusos sexuales por parte de curas y obispos.

Por su parte, el arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Cupich, advirtió de que la denuncia de un delito "no debe verse obstaculizada por el secreto oficial o por normas de confidencialidad", durante su alocución de ayer en la segunda jornada de la cumbre antipederastia. Asimismo, precisó que "ninguna persona debe ser discriminada o sufrir represalias sobre la base de la denuncia de una acusación contra un obispo a las autoridades eclesiásticas".

Mecanismo de acusación

También recalcó que los mecanismos para reportar acusaciones de abuso o mal manejo de casos de abuso contra un obispo deben ser transparentes y bien conocidos por los fieles". En este sentido, planteó el posible "establecimiento de mecanismos independientes de información en forma de una línea telefónica específica o un servicio de portal web para recibir y transmitir las acusaciones". Cupich reivindicó el "respeto" y la "dignidad" como las actitudes con las que se deben tratar tanto a las víctimas y sus familias, como también a las personas que presentan la acusación. Además, sugirió la posibilidad de que la diócesis del sacerdote acusado se ocupe de sufragar los gastos de las terapias psicológicas que puedan necesitar las víctimas.

En definitiva, Cupich subrayó que "la rendición de cuentas debe ser justa y segura, sancionando para proteger a los vulnerables cuando el acusado es culpable y declarando la inocencia cuando el acusado no tiene culpa. Igualmente, pidió "rechazar categóricamente los encubrimientos". En la misma línea, instó a los jerarcas episcopales a dejar de lado "la distancia institucional y las anteojeras relacionales" que les aíslan de enfrentarse "cara a cara con la cruda destrucción de las vidas de los niños y las personas vulnerables que el abuso sexual del clero trae consigo".