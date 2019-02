La Victoria llora a ´Nena la de la Plaza´

El pueblo de La Victoria, al norte de la isla de Tenerife, ya echa de menos a una de las vecinas más queridas de la localidad. Lucrecia Flores de León -mucho más conocida como 'Nena la de la Plaza'- falleció este viernes y todo el pueblo ya extraña a quien consideraban la abuela de los victorieros.

El Grupo Añate, una agrupación de música tradicional y popular de Canarias que radica en La Victoria, ha publicado un mensaje dedicado a la recientemente fallecida. En el mismo, se hace alusión a diferentes anécdotas que generación tras generación han ido viviendo y, sobre todo, a lo largo del texto se puede notar el amor y el cariño con que los amigos de 'Nena la de la Plaza' aprovechan para despedirse.

El texto de Grupo Añate reza:

"Cuando un pueblo pierde a una de sus vecinas más queridas, una parte de su memoria se desgaja para siempre. La Victoria dice adiós a "Nena la de la Plaza", una personalidad arrolladora que regentó la ventita de golosinas frente a la iglesia, hasta hace unos días. Todos los niños de varias generaciones acudimos con ilusión hasta su viejo mostrador de madera para comprar la golosina de la semana o la revista del momento. Y a pesar de la implantación de nuevos negocios, Nena resistió con su "quiosco" sin variar su peculiar manera de atenderte. Si te sobraban unas pesetillas te las devolvía en caramelos y se te faltaba un duro para el reloj de pastillas, la caja de sorpresas o la Tp, te espetaba: "Déjelo así y váyase pal carajo". Nunca faltaba a un duelo, siempre con un termo de chocolate. Tenía una cabeza privilegiada y una personalidad de mujer firme y contundente, siempre con consejos e información de lo que acontecía. Nena es la ABUELA DE TODO UN PUEBLO. Por eso hoy no es un día triste, ella no lo hubiera permitido, sino una jornada para despedir con orgullo una manera de ser, de trabajar y de compartir, de las que ya no quedan. Se ausenta una mujer adelantada a su tiempo y se lleva con ella "la venta" tradicional y necesaria, que ha sido tragada por las grandes superficies. Lo que nunca podrán arrancarnos es la memoria que deja, el recuerdo personal de cada victoriero de una mujer buena, carismática, entrañable y simpática, que jamás dejaremos de ver en nuestra plaza y en nuestra historia. Mucha luz para su viaje, abrazos para su gran familia y mil gracias por haber existido. Besos de todo AÑATE y estamos seguros, de todo un pueblo".