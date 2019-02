Un pentagrama pirata en la ciudad

El arte, el talento y la pasión por la música se escaparon ayer de las aulas y dibujaron un enorme pentagrama en el corazón de Santa Cruz de Tenerife. Casi como un pistoletazo de salida al Carnaval en la calle e incluso al ritmo de la batucada, los alumnos y los profesores del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife mostraron a los chicharreros lo que se cuece en ese centro formativo de la Isla. "Mucha gente solo sabe que está el Conservatorio porque hay una parada del tranvía con su nombre. Pues esto es lo que hacemos allí", sentencia la jefa de estudios del centro María José Fernández.

Esa era la idea. Sacar a la calle su pasión con el lema "La música se mueve" y a través de una actividad que por un lado se incorpora dentro de las acciones de innovación, como una enseñanza más para los estudiantes, pero también para visibilizar los estudios del Conservatorio, en el que actualmente están matriculados en torno a 900 alumnos. Más de la mitad se sumaron a esta iniciativa, acompañados de familiares y docentes, que partió desde la Plaza Weyler con una marcha marcada por parte de los grupos de viento y percusión.

Acompañados por las palmas de los curiosos que además no paraban de enfocar a la curiosa comitiva con sus móviles, los protagonistas se fueron trasladando por la céntrica Calle Castillo, donde se unieron el resto de integrantes de percusión. Además del ritmo, llamaba poderosamente la atención que el grupo iba ataviado con complementos de piratas, una simbología que emplearían más tarde en el fin de fiesta previsto en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz.

"Se trata de que conozcan nuestra oferta", insiste la jefa de estudios, que reconoce que si bien sus estudiantes están más que acostumbrados a realizar actuaciones fuera del Conservatorio, "ninguna es como esta, que será literalmente en la calle y con todos las bandas y orquesta de todos los ciclos participando".

Así formaron una enorme fiesta en el templete de la céntrica plaza chicharrera, que una semana antes de que comience el Carnaval en la calle se convirtió en un improvisado barco pirata. A él se subieron no solo estudiantes y docentes sino también "los mejores remeros": las familias. Y mientras el popular ritmo de We world rock you de Queen impulsó el abordaje.

A los mandos, el equipo directivo del Conservatorio Profesional de Música, que marcaron el compás de varias piezas relacionadas con el tema elegido, entre ellas la popular banda sonora de Piratas del Caribe. No le faltaron a la historia unos particulares vigías debido a la colaboración de los responsables políticos. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; y el director general de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Manuel Jorge, quien se mostró "emocionado de que la calle conozca lo espectaculares que son nuestros alumnos".