Pasea desnudo a su caballo por una playa de Canarias

La anécdota del caballo que estuvo la mañana de este miércoles paseando por la orilla de la playa de Las Canteras no terminó en una simple visita, sino en un día de playa completo a lo naturista. Y es que al dueño no le pareció suficiente el darse una vuelta con el animal por la zona de la Cícer, también decidió darse un baño completamente desnudo junto a su equino.



En esta ocasión quien da cuenta de la peculiaridad en su cuenta de Twitter es Ángel Sabroso, portavoz del grupo Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: "Ojalá fuera eso. Pero no. El que paseó con el caballo, incluso se pegaron un bañito juntos, fue un individuo, además en cueros (él, no el caballo). El nivel de degradación de todo en la playa supera el surrealismo", expresa en un mensaje en el que incluye la imagen que da veracidad al hecho.





Sin duda el remojón se lo dieron, animal y hombre, que esantes de toparse con los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que también comentaron en las redes sociales la sorprendente visita al gestionar"Llegó con el caballo desde Arucas. No sabemos si notó cansado al animal y fue a darle un bañito en Las Canteras", comentan fuentes policiales.Seguramente es que además de amante de sus animales, a los que proporciona los curativos beneficios de los paseos costeros y de los baños de agua salada, se trata de un nudista. Queda por saber si al hombre le da igual o desconoce la normativa municipal que prohíbe tanto llevar a un animal a las playas capitalinas, como a pasearse desnudos por ellas.Además, resulta que el propietario del caballo es reincidente ya que en otra ocasión, a los que plantó en el césped de los jardines del Atlántico. Ahora falta que la playa capitalina reciba a un burro y a losotros animales que custodia en una granja cerca de El Rincón.