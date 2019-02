La Guardia Civil reduce la estatura mínima para poder entrar en el Cuerpo

El 20 de febrero se ha publicado la Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

Entrevistamos a Antonio Guerra, Director del Centro de Enseñanzas Policiales CENPOL, el cual nos manifiesta que la normativa actual refleja la disminución de la talla en 155 para mujeres y 160 para hombres en conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2017.

Ya este año podrán ingresar en la Guardia Civil opositores que a día de hoy no tenían ninguna posibilidad, ya que su estatura no lo permitía.

Esta nueva norma también incluye modificaciones en el temario que se implantarán a partir de la convocatoria de 2020, añadiéndose temas de Prevención de Riesgos laborales, Igualdad, Estadística, etc.

En CENPOL ya estamos trabajando en este nuevo temario para que nuestros alumnos puedan estudiar la oposición con la antelación suficiente y garantizar su buena preparación.

Recientemente también hemos conocido como se van a eliminar ciertas enfermedades que impedían el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: VIH, diabetes, enfermedad celiaca, psoriasis son algunas de las enfermedades que a partir de ahora no impiden el acceso a la función pública.