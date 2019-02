Canarias apuesta por el cultivo de algas para la obtención de biocombustibles

El Agua, la I+D y la economía circular es el título de la mesa redonda celebrada ayer en la sede de LA PROVINCIA/DLP, que ha aunado la experiencia desde el sector privado, instituciones públicas y centros de investigación con el fin de definir estrategias punteras destinadas a reducir la huella del carbono en el ciclo del agua, y convertir a las Islas en un referente en economía circular de los recursos hídricos.

El acto, moderado por el subdirector de LP/DLP, Fernando Canellada, ha contado con la participación de Gonzalo Piernavieja, viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias; Enrique Martín de Lorenzo, jefe del Servicio de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias; Gerardo Henríquez, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; Rafael Sánchez Ramírez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria; Baltasar Peñate, director del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico Canarias (ITC); y Frank Rogalla, director de I+D+i Aqualia.

Tras presentar las distintas acciones que desarrollan en sus respectivos ámbitos, todos coincidieron en que Canarias cuenta con los ingredientes necesarios (tecnología, conocimiento, infraestructuras, meteorología...) para convertirse en un laboratorio natural de sistemas eficaces de economía circular del agua; además de enfatizar en la necesidad de estrechar lazos de colaboración conjuntos (instituciones públicas y privadas e I+D+i) para afrontar con éxito los retos presentes y futuros en este ámbito.

El coloquio arrancó con la presentación del director de la Delegación de Canarias de Aqualia, Emilio Fernández Rodríguez de Liévana, de las principales acciones y proyectos de esta Compañía de aguas, la tercera más grande de Europa, presente desde hace 30 años en Canarias, sobre todo en el ámbito de la I+D+i, para mejorar la eficiencia del ciclo del agua. Como ejemplo de la apuesta del grupo por la ciencia, Fernández citó la creación, en 2008 del Departamento de I+D+i de Aqualia, coincidiendo con el inicio de la crisis económica en España.

Energía

"Dimos el paso estratégico de crearlo y de poner al frente a Frank Rogalla para empezar a investigar y buscar de qué manera podemos cambiar, modernizar o romper el paradigma de la gestión del ciclo integral del agua tal y como lo conocemos hoy en día", indicó el director de Aqualia en Canarias, quien calificó como "apasionante", el sector del agua en las Islas. A juicio de Emilio Fernández, uno de los principales retos radica en modificar el concepto actual de plantas depuradoras y desaladoras por ser grandes consumidoras de energías. "En un territorio como el de Canarias, con tanta dependencia de la energía y el coste que ello supone, creemos que estas plantas deben y pueden convertirse como mínimo en plantas neutras o incluso plantas generadoras de energía. La I+D ayudará a romper esa tendencia a consumir el agua, tratarla, conducirla y devolverla al medio, tal y como lo conocemos hasta ahora, para fomentar o iniciar ese camino lento, difícil pero en el que tenemos que empezar a trabajar ya, que es la economía circular. Hay que reutilizar ese agua, aquí ya se hace desde hace mucho tiempo en el sector agrícola, pero todavía hay mucho recorrido".

Fernández Rodríguez de Liévana dio paso a la intervención de Frank Rogalla, encargado de explicar los proyectos que tienen en marcha, y que quieren implantar en las Islas, como es el caso de Sabana (H2020) una Biorefinería sostenible de algas para la producción de compuestos bioactivos para la agricultura y acuicultura; y All-Gas en Chiclana (Cádiz) para generar biocombustibles a partir de algas. "Tenemos dneseos e ideas que nos gustaría implantar en Canarias porque entendemos que este territorio, con sus características singulares, climáticas puede ser ideal para acoger algunos de nuestros proyectos más exitosos".

Frank Rogalla

"Para tratar agua residual, Europa gasta el equivalente a dos centrales nucleares"

El director de I+D+i de Aqualia inició su intervención apuntando a que "con sol y playa se pueden cultivar más cosas que turismo", una idea que le inculcó el desaparecido catedrático de la ULPGC Guillermo García Blairsy, fundador del Banco Español de Algas. Rogalla explicó que en 2011 lograron un proyecto europeo financiado con 12 millones de euros "para realizar el sueño de Guillermo de mover coches con biocombustible a base de algas", en referencia al proyecto All-Gas que desarrollan en Chiclana.

"Nuestra idea es intentar sacar valor del agua, pero no sólo del agua en sí, sino de la materia orgánica del agua residual". En este sentido trabajan en proyectos de recuperación de nitrógeno o de recuperación de fósforo, -"un mineral muy limitado, el 80% de las reservas están en Sáhara occidental, y sin fósforo no se puede cultivar ningún alimento, por tanto es un elemento muy importante que intentamos recuperar del agua residual". También hizo hincapié en sacar valor al agua como fuente de energía. Como ejemplo de la magnitud de este reto, señaló que "Europa gasta el equivalente a dos centrales nucleares sólo para tratar agua residual". La realidad, señaló el investigador, es que el agua residual tiene más energía que la que se necesita para depurar, de ahí la necesidad de un cambio de paradigma centrado, no sólo en que el ciclo del agua sea autosuficiente, sino que produzca más energía de la que necesita. "Esta es nuestra estrategia, enfocada en optimizar la energía e independizarnos de la factura de la luz". A este respecto, citó el proyecto All-Gas que han desarrollado en Chiclana (Cádiz), donde mueven diez vehículos sólo con el biometano de las algas.

"Y ahora estamos con otro reto respecto a la desalación, y hemos inventado una pequeña máquina, un sistema bioelectroquímico que reduce diez veces este consumo energético, y estamos buscando un sitio para demostrar esta nueva manera de tratar agua de mar de una forma más sostenible", indicó´en referencia a Canarias como territorio idóneo para la I+D+i en este ámbito. "Siempre intentamos tener una mentalidad de innovación abierta, incorporando las ideas locales para entender los retos y como adaptar las soluciones al contexto adecuado", concluyó Rogalla, cuyo Departamento desarrolla en la actualidad 10 proyectos europeos (5 LIFE y 5 H2020) sobre economía circular y la huella carbono cero.

Rafael Sánchez

"Nuestro objetivo es alimentar el ciclo del agua con energías renovables"

El gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria recordó como la Comarca ha pasado de ser una zona deprimida con un problema real de supervivencia por la falta de agua en los años 90, a convertirse en un referente internacional en desalación. "Los tres ayuntamientos consiguieron resolver el problema con una desaladora, que fue creciendo a lo largo de los años y que cumplió las expectativas. Ahora mismo en la depuradora del Sureste el terciario permite obtener agua de una calidad similar a la del agua embotellada, aunque no la utilizamos para consumo humano, sino para agricultura".

Hoy en día el Sureste no sólo tienen recursos acuíferos suficientes para cubrir la demanda de agua, sino que incluso atienden las urgencias de Telde y San Bartolomé de Tirajana. "Ahora nuestro objetivo fundamental, respecto al agua, dentro de la Mancomunidad, es la utilización de esas energías que se pueden obtener de forma natural, no sólo del agua, no sólo de los procesos de depuración, sino de las energías que abundan en la zona, como la eólica y fotovoltaica".

Para ello, ya tienen preparado una licitación en la que incluyen un ciclo del agua que se alimente exclusivamente de energías de origen renovables, unas variables y no gestionables como es la eólica y fotovoltaica, y otras gestionables como el biogas. "En este caso no lo hemos planteado con los lodos de la depuradora, sino con otras alternativas como las tuneras. Ahora tenemos una pequeña plantación experimental para conocer su crecimiento y la producción del biogas que nos da, y vamos a utilizar aguas que ahora mismo vertemos al mar, aguas tratadas que nos sobran". También trabajan con el ITC en otros tipos de cultivos, utilizando aguas residuales tratadas, y aguas de terciarios y aguas potables, para observar los rendimientos con fines fundamentalmente energéticos.

Baltasar Peñate

"Hay que apostar por las aguas grises, perdemos un recurso muy útil"

El director del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico Canarias (ITC) señaló la necesidad de rescatar a Canarias como pionera en muchos aspectos tecnológicos del tratamiento del agua, como fue la desalación. "En el ITC estamos haciendo grandes esfuerzos con proyectos europeos, para relanzar la actividad del desarrollo y la investigación aplicada en Canarias, profundizando en el reto de reducir la huella de carbono del ciclo del agua. Por todos es sabido que el consumo de energía en el ciclo del agua en Canarias es de un impacto considerable, y por tanto aplicar cualquier medida que reduzca, y optimice el uso de la energía o producir, energía a partir del agua, es un gran reto para nosotros".

Actualmente trabajan en la creación de un Living-Lab, o laboratorio abierto de investigación en Canarias en el ámbito de la desalación, que aborda desde el aspecto energético con renovables, la economía circular, la salmuera, o nuevas tecnologías de desalación como alternativas a la osmosis inversa. "Estamos abiertos a testear y probar nuevas iniciativas, de forma que Canarias sea un espacio geográfico referente y escaparate de muchas tecnologías".

Entre los retos del ITC, Baltasar Peñate señaló la necesidad de diversificar los usos del agua, "no sólo debemos depender de la desalación y los recursos subterráneos, sino apostar firmemente por la reutilización de agua, y con el marco regulatorio actual o los futuros que vengan, debemos estar preparados, y eso requiere tecnología e investigación".

Hay que apostar por las aguas grises, estamos perdiendo un recurso muy útil para edificios e industria, es un agua con una calidad excelente para determinados usos, y mezclarla con aguas negras estamos perdiendo un valor importante en el sistema hídrico. También insistió en la necesidad de abordar desde el punto de vista de la investigación social, los sistemas tarifarios, con el fin de impulsar políticas de ahorro y de justicia social y disminuir los impactos energéticos.

Finalizó su intervención con un ámbito específico de la economía circular, que es el posible uso de la salmuera, los lodos de la depuradora. "El volumen de salmuera y lodos en Canarias es muy interesante para fomentar soluciones a pequeña y mediana escala. Por la diversidad de nuestras depuradoras podemos estar hablando de solución de aprovechamiento de lodos en distintos ámbitos. El tema de la salmuera está en boga a nivel internacional, y Canarias puede apostar algo en ese ámbito no sólo para aprovechar energéticamente esos gradientes salinos sino empezar a abordar soluciones in situ dentro de una planta", y concluyó haciendo hincapié en la necesidad de conseguir más apoyo para la investigación.

Gerardo Henríquez

"La desalación consume el 15% de toda la energía que se gasta en la Isla"

El gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria hizo especial hincapié en el control de pérdidas. "Toda agua que no tengamos que producir es un agua cuya energía no tenemos que gastar, y por tanto la primera puerta para cerrar es por la que se escapa el agua. Ahí tenemos que tirar de herramientas como Big Data o tecnologías de la información", y en este sentido citó el proyecto del Cabildo Aquagran de 2 millones de euros, para monitorizar las redes del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de forma que se detecte y solucione de forma inmediata dichas pérdidas..

Respecto al coste energético en la producción y tratamiento del agua, Henríquez informó que la desalación en Gran Canaria supone el 15% de toda la energía que se gasta en la Isla. "Hablamos de un porcentaje importante y merece la pena que invirtamos en I+D para solucionar este tema. Tenemos que producir más agua con un menor coste energético, depurar con más calidad y por tanto hay que seguir investigando en este campo".

Sobre las energías renovables, Gerardo Henríquez señaló que son "irrenunciables" en un territorio privilegiado como son las Islas. "En el Cabildo tenemos un proyecto con una inversión de 18 millones de euros, y las previsiones son que al final del proceso, que calculamos que sea sobre el 2021 o 2022, hayamos reducido un 40% el consumo de energías fósiles, que el monóxido se reduzca en miles de toneladas". En este sentido, expresó la necesidad de seguir profundizando en energías eólicas y fotovoltaicas en las instalaciones desaladoras, así como en toda la energía que proviene del mar. Finalmente recordó "el mayor proyecto de ingeniería que ahora mismo hay en España que es la central hidroeléctrica de Gran Canaria, Chira-Soria, que va a ser el factor fundamental de penetración de energías renovables".

Enrique Martín

"El concepto de economía circular se desarrolla con eficacia desde el siglo XX"

El jefe del Servicio de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, recordó que "el concepto de economía circular ha venido desarrollándose con eficiencia desde el siglo pasado", tras la incorporación de la gestión del agua en el medio ambiente. Y recordó que se incorpora en aspectos fundamentales, como reducir el consumo: "La cultura del agua hace por ejemplo que dotaciones de consumo doméstico en Canarias estén por debajo de los 200 litros habitante/día en la mayoría de las islas. Incluso algunos municipios se sitúan en torno a los 150 litros. Y el sector hotelero se ha incorporado a los conceptos ambientales y no sólo económicos. Dotaciones turísticas de 375 litros habitante/día han sido reducidos al 250 y esto es la cultura social del agua en Canarias". También se ha hecho una fuerte apuesta en el reciclaje y reutilización del agua.

Gonzalo Piernavieja

"Hemos pasado del 8% a un 20% de penetración de las energías renovables"

El viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, recordó que en el ámbito de la I+D, Canarias cuenta con empresas punteras que han desarrollado tecnología que se está exportando en todo el mundo, tanto en desalación como en depuración de algas. También han avanzado, con el apoyo del ITC, en materia de vigilancia tecnológica para empresas en el sector del agua, y ahora trabajan en analítica industrial. Piernavieja también recordó las estrategias que desarrolla el Gobierno de Canarias en I+D, economía circular, energética con un fuerte apoyo a las renovables, economía azul, y de desarrollo sostenible.

En biotecnología de algas, recordó el gran proyecto que llevan a cabo en materia de microalgas con el Cabildo, empresas y el Banco Español de Algas (BEA).

Y en cuanto a la economía circular, binomio energía-agua, apuntó´que, respecto a la cifra del consumo del 15-20% de energía en Canarias que va al ciclo del agua, sobre todo a la desalación, uno de los logros es que "la soberanía hídrica ya se ha conseguido". Citó al respecto el esfuerzo del Gobierno de Canarias "porque hemos pasado en esta legislatura del 8% a un 20% de penetración de las energías renovables, esto es un hito mundial, en una región insular este es el tope, no se puede alcanzar más penetración de renovables hasta que esté Chira-Soria funcionando. Con esto podemos decir que hemos alcanzado la soberanía hídrica si hacemos balance abstracto y decimos que el 20% de la electricidad que consumimos podría ir al ciclo del agua y cubrir esa demanda".

Finalmente subrayó que el Gobierno de Canarias está abierto a trabajar de forma conjunta con investigadores y empresas para ser un referente en economía circular completa.