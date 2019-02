El Teide y Roque Nublo, desde la cima de las nubes

Que Canarias puede presumir de preciosos monumentos naturales no es un secreto. Que los atardeceres en las Islas dejan estampas dignas de ser retratadas, tampoco. No obstante hay instantes que son más difíciles de captar, por cualquier motivo o razón, pero no para Daniel López. Este fotógrafo tiene el don de almacenar instantáneas que guardan una belleza inigualable, como la de su última publicación.

En la fotografía López ha logrado reunir a dos monumentos de la orografía canaria envueltos por los cálidos colores que deja tras de sí la puesta de sol. El Teide, en Tenerife, y Roque Nublo, en Gran Canaria, desde la cima de las nubes, con un fondo de naranjas, amarillos y algún matiz rojizo.

Hace apenas unos días el fotógrafo captó el 'sombrero' que se colocó el Teide, anunciando la llegada de humedad a la Isla. Una estampa que también publicó en sus redes sociales y que se llevó los halagos de los que la visualizaron.

Y es que Daniel López tiene acostumbrado a sus seguidores a captar instantes que pueden dejar a cualquiera con la boca abierta. Como fue el caso de uno de los ocasos más impresionantes del año en la montaña más grande de España o el momento en que la Luna se 'comió' al Teide.