Apanate exporta su labor desde Tenerife al resto del Archipiélago

De Tenerife a todo el Archipiélago, siempre con el trabajo con personas con trastornos del espectro autista por bandera. Apanate (Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo) cumplirá en breve 25 años dando un paso más en su crecimiento: el que le llevará a extender su actividad a otras Islas.

Así, la asociación ha realizado recientemente una modificación estatutaria que le permitirá desplegar algunos de los servicios que oferta fuera de Tenerife, atendiendo a las demandas que han recibido por parte de familiares de personas con autismo. De esta forma, Apanate desplazará profesionales a otras Islas para ofrecer, por un lado, evaluación y diagnóstico; y, por otro, formación para mejorar la atención a este sector poblacional.

Fue uno de los anuncios realizados durante el acto en el que Apanate presentó sus nuevas líneas de actuación para el próximo año. Bajo el lema Re-plan-tea, desde la asociación "nos hemos parado a replantearnos qué queremos y hacia dónde vamos", apuntó su presidenta, Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla, centrados en "generar cambios y mejoras tanto a nivel interno como externo". En esa línea, la presidenta hizo hincapié en "unir autismo con inclusión y participación, desechando términos como déficit" y sugiriendo una nueva terminología, divercapacitados para referirse a las personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista.

Autonomía

Dentro de esa redefinición de sus líneas maestras de actuación, Apanate pretende resaltar de forma especial todo lo relacionado con "potenciar la autodeterminación de los chicos", tal y como indicó José Mesa, responsable del Centro de Día de la asociación. Así, "desde el año pasado nos replanteamos nuestro trabajo con tres aspectos principales a mejorar: conseguir que las personas que vinieran al servicio estuvieran motivadas"; potenciar esa autodeterminación destacando "el derecho que tienen a tomar decisiones sobre su vida, algo que va a repercutir en su bienestar" y una mayor presencia en la comunidad, a través de aumentar la oferta de actividades y que éstas sean inclusivas, sin que suponga una separación con el resto de personas.

El proyecto Re-plan-tea surgió hace un año, momento a partir del cual "nos hemos estado refrescando y planteando nuevos modelos de trabajo y visitando otras entidades para chequear si estábamos llevando a cabo la visión que queríamos de nuestro trabajo", indica la gerente de Apanate, Victoria Gómez, concluyendo que "teníamos que replantearnos cosas". A partir de ese momento, cuestiones como "abrir las ventanas de Apanate estableciendo sinergias con otras entidades", "mejorar la formación de los profesionales de manera que estén felices y motivados porque, si no están bien, no pueden trabajar bien" y flexibilizar los servicios ("el concepto fundamental es acompañar, no dirigir") han supuesto "un aire fresco que ha impulsado una transformación del modelo".

Una nueva estrategia comunicativa "para llegar a toda la sociedad y a las diferentes instituciones", apunta Elena Pérez, responsable de comunicación; y lograr hacer partícipes a las familias de los usuarios de las sesiones y el trabajo realizado en la atención temprana y en edad escolar, "porque nos habíamos olvidado de las personas y las familias", reconoció Nausica Padrón, responsable del área, son otros de los aspectos a desarrollar en el reformado planteamiento de Apanate.

Viviendas

Uno de los ejemplos de ese nuevo modelo está en la modificación del proyecto residencial que en principio se había planteado desde Apanate. Así, Victoria Gómez explicó que, "acorde con las necesidades", el proyecto original de construir una residencia con 20 plazas se ha modificado para desarrollar una serie de viviendas unifamiliares, de entre 4 y 5 plazas, con el objetivo de "adaptarlo a la realidad", entroncando con el concepto de desarrollo de la autonomía que se quiere fomentar desde la asociación.

En el encuentro, desarrollado en la sede central de Apanate en La Laguna, estuvieron también presentes el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu; la directora insular del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Juana María Reyes; las concejalas de Servicios Sociales de La Laguna y Granadilla, Flora Marrero y María de la O Gaspar; el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Jonathan Martín; y el Defensor del Pueblo, Rafael Yanes.