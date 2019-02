"El precio que una paga por no poder pagar es demasiado alto"

Sheena Falcón es una de las afectadas por un caso que podría suponer que perdiera su hogar. Venezolana con nacionalidad española y madre de dos hijos de 9 y 1 años, Sheena respondió a un anuncio de Facebook en el que se ofrecía el alquiler de las viviendas por 100 euros, contactando con un promotor que, una vez que surgieron los problemas, "dejó de responder al Messenger".

La situación de Sheena se ha agravado durante el último año, ya que "desde que nació mi hijo pequeño no he podido trabajar, porque está operado del corazón. Nació con una cardiopatía y fue intervenido al nacer; él está bien, pero requería en los primeros meses de unos cuidados por los que no podía apuntarlo en la guardería", dependiendo de "una ayuda del INEM que estoy cobrando pero que se me acaba en abril".

Con todo ello, la notificación del juzgado llegó en el peor momento posible. "Ese día había asistido a una entrevista de trabajo y cuando regresé me la habían dejado por debajo de la puerta", informándole de los diez días de plazo para presentar alguna justificación de la ocupación de la vivienda; algo inviable ya que "no firmamos ningún tipo de documento con el supuesto promotor".

A todo ello se le suma que "todo ha sido muy rápido. Nos notificaron el miércoles, el viernes nos reunimos para pensar qué podíamos hacer y a partir de mañana (por hoy) empezaremos a reunir papeles para llevarlos al juzgado y acudir también al Ayuntamiento", con la intención de solicitar un alquiler social o el aplazamiento del procedimiento, ya que "es casi imposible abandonar las viviendas para esta fecha". De hecho, tanto Sheena como las familias que aún no han acudido al juzgado presentarán un escrito "exponiendo las condiciones tanto sociales como económicas en las que nos encontramos", confiando en "llegar a algún acuerdo con el banco".

Alcanzar ese tipo de soluciones sería la única salida ya que, de lo contrario, "las opciones que yo tendría serían nulas. No tengo a dónde ir y, sin contrato de trabajo, es imposible alquilar. ¿Quién no quiere una vida diferente a ésta? Los alquileres están por las nubes y, si al menos tuviéramos las condiciones...

Además de lo económico, el aspecto social también ha jugado un papel importante en la situación que viven tanto Sheena como el resto de familias, dado que "éste es un pueblo bastante cerrado. Desde que llegamos nos gritaban Fuera okupas, nos ponían notas por el Facebook... Yo lo viví con los vecinos más cercanos a la vivienda donde estoy y la situación era bastante traumática. Estaba sufriendo hasta depresión, porque los vecinos tenían tanta curiosidad que miraban directamente por la ventana de mi casa", concluyendo que "el precio que uno paga por no poder pagar es demasiado alto. La tranquilidad y la dignidad no tienen precio, pero a veces la gente no lo entiende y piensa que una es una fresca que no quiere trabajar. Yo antes de estar en esta situación tenía una vida, pero con la crisis y la situación laboral todo fue empeorando...".

Angustiada por una realidad que también afecta a sus hijos ("el mayor se da cuenta de lo que está pasando, y que lo vean a uno en las casas donde vivimos...") y por tener ante sí un futuro incierto, Sheena y el resto de familias buscan una solución exponiendo su realidad incluso contra sus deseos. "Me es difícil contar mis cosas, pero no tengo otra opción. Si tuviera cualquier otra lo haría porque ésta es una situación desagradable que afecta a la dignidad de la persona".