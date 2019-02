"La ciberseguridad es la asignatura pendiente de las empresas canarias"

El CIO en Velorcios Group, Jorge Alonso, acaba de publicar su nuevo libro, Una historia de transformación digital, que "está inspirado en el famoso Método del Caso utilizado en las principales escuelas de negocios, que aborda a través de situaciones reales diferentes aspectos del nuevo escenario digital que todo profesional debe conocer y dominar. El lector se identificará rápidamente con las situaciones de negocio que son cotidianas y dignas de análisis.

Ya se está hablando de su nuevo libro Una historia de transformación digital. ¿Qué necesidades estudia en la que ya es llamada cuarta revolución industrial?

La transformación digital es un proceso ineludible para los profesionales y las empresas. No es tanto un cambio tecnológico de cómo incorporar tecnología a la empresa sino personal, un cambio de actitud ante lo que tiene que ver con lo tecnológico.

Es muy curiosa su distinción entre los lectores que pasamos de 40 años y los nativos digitales. ¿Es tan evidente ese gap generacional, o tiene más de leyenda urbana?

La verdad es que es muy evidente. Hay personas que llevamos muchos años en el entorno profesional y hemos visto pasar mucha tecnología. Casi nos olvidamos de aquellos comienzos cuando tenías que poner unos comandos en una pantalla para copiar un disquete, lo que sí fue bastante complicado. Hoy pensamos que los nativos digitales, los millenial, saben mucho de tecnología. Yo creo que en realidad lo tienen mucho más fácil que nosotros que en aquel momento hicimos un gran esfuerzo para ponernos al día e incorporar toda esa tecnología a nuestro entorno profesional. La gente joven carece de una serie de habilidades, tales como la paciencia o la capacidad de gestionar la frustración para trabajar con personas que quizá no manejan la tecnología como ellos esperan. Por eso el libro comienza diciendo que si eres un millenial no te creas que ya estás formado digitalmente. Tendrás que realizar un gran esfuerzo por actualizarte y liderar el cambio.

¿Puede resumir en términos periodísticos sus consejos a los más que cuarentones?

Que abran la mente, que en este tema digital no se aferren a lo que saben sino que han de desaprender lo que se creen que saben. Los que pasan ya ampliamente los 40 tienen que refrescar la mirada.

¿Y a los nativos, qué les dice para que conviertan su obsesión con las redes en algo práctico para la vida?

Que se formen mucho y no en lo tecnológico precisamente. Los chicos y chicas que vienen nuevos al mercado laboral dominan las redes sociales, entre otras muchas cosas. Hay que darles dos pautas al respecto: la prudencia, porque nos movemos en un terreno que no está todavía demasiado definido y hay que saber gestionar la huella digital. La otra pauta es la perseverancia y la capacidad de persuasión con generaciones posteriores que serán sus clientes y que tienen que entender el mensaje que traen, así como el valor que van a aportar a la empresa y a la sociedad esa energía y ese conocimiento, pero bien entendido para que ambas generaciones confluyan. Si no estarán las dos predicando en el desierto.

El método de su libro parece muy ordenado y asequible al distinguir cinco actitudes básicas para la transformación. Por ejemplo, ¿cómo se mide la intensidad del cambio?

El libro está basado en el Método del Caso en situaciones de negocios. Es una novela de negocios. Cuenta la historia de una joven, Bea, que llega a una empresa y quiere hacer una serie de cosas. Por el camino vive ciertas situaciones que se van analizando. La primera es la intensidad del cambio. Bea quiere montar una App en su empresa para hacer pedidos, pero la empresa empieza a ir fatal porque ella no se dedicó a medir la intensidad del cambio que estaba proponiendo. Cuando introducimos tecnología en nuestro campo profesion0al tenemos que ser capaces de medir la intensidad del cambio porque podemos llevar la empresa a la ruina con tal de meter tecnología, por ejemplo. El análisis hay que hacerlo previamente para que los riesgos no sean elevados. Si el análisis lo efectuamos correctamente veremos qué factores tenemos que tocar para que todo vaya bien.

¿Y cómo incorporar tecnología a la empresa?

Primero hay un proceso de consultoría y análisis del punto de partida, de qué personas tienes en la empresa y tu perfil en ella. También, qué capacidad tienes para poderla asimilar. Hoy están muy de moda los conceptos cloud. Hablamos del pago por uso, es decir, no comprar equipamiento que nos afiance la deuda de la empresa sino convertirlo en gastos. El gran secreto de la tecnología en la transformación digital es que no hay inversión sino gasto. Si los emprendedores comprenden esto tendrán una empresa mucho más flexible. Por ejemplo, en vez de comprar un servidor me hago uno virtualizado en que pongo mis datos en la nube que van a crecer o decrecer en función de mis clientes. Montar una tecnología de ese tipo en una empresa resulta muy interesante porque es todo lo contrario de lo que había antes, con grandes salas de ordenadores y servidores que costaban un dineral.

¿Qué se requiere para evaluar las ideas de negocio?

El libro propone una metodología, el canvas de negocio, un lienzo con nueve cuadros que se van rellenando con unas preguntas, como la propuesta de valor, a dónde quiere ir el segmento de mercado o tus ingresos y gastos. Es una herramienta muy útil y sencilla, pero que poca gente conoce. Lo interesante es que cuando tengamos una buena idea la analicemos para ver si va a funcionar o no.

¿Es muy complicado afrontar los problemas que provoca la ciberseguridad?

No es complicado, pero si es imprescindible afrontar la ciberseguridad de una empresa. Es la asignatura pendiente de muchas y en Canarias aún más. Tenemos que trabajar en entornos seguros que nos permitan desarrollar nuestro negocio con una garantía suficiente para saber que cualquier ataque va a estar medianamente controlado. Estamos muy expuestos en las redes a que nos pasen cosas. No ocuparse de la ciberseguridad es no ejercer realmente nuestra responsabilidad.

¿Y qué hace falta para definir los problemas estratégicos?

Tener una metodología que nos permita ir de manera ágil a las cosas. Puede ser la tecnología SMART, que se puede interpretar como siglas: específico, medible, alcanzable, retador y temporal.