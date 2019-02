El posible caso de VIH de Nacho Vidal paraliza la industria porno en Europa

El actor porno Nacho Vidal de 45 años, se ha visto envuelto en una desagradable polémica tras la publicación en un medio digital catalán de que tiene VIH, el virus del sida. Un rumor que según el mismo medio, habría encendido la alerta roja en la industria del porno europea hasta el punto de provocar su parálisis inmediata.



Muchas agencias, actores y actrices porno, se han hecho eco de la noticia y han alertado en sus redes sobre la necesidad de parar de rodar escenas de cine x durante, por lo menos, dos meses.





Due to information about a HIV positive actor in Spain, agency Nikki's Models will be stopping all booking for minimum two months. This emergency situation is very unique for all of us. Hope you can understand we put performer safety first! Thank you, Team Nikki's Models.