Fiesta, diversión...e igualdad

Fomentar el buen trato y las relaciones saludables entre los jóvenes, comenzando por el Carnaval y siguiendo por un objetivo más ambicioso: avanzar en la educación afectivo-sexual de la juventud. Con esa idea se presentó ayer la campaña El respeto es muy bonito. Úsalo en Carnaval, desarrollada por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

La directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y del Servicio de Innovación Educativa, Teresa Acosta, fue la encargada de presentar una iniciativa que "dispone de novedosos recursos para los jóvenes, a través de redes sociales, con un canal propio de youtube y una página de Instagram, así como una página web específica en la que pueden descargarse diferentes tipos de materiales".

De hecho, el proyecto abarca propuestas didácticas destinadas al alumnado de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de los diferentes centros del Archipiélago, con la idea de "debatir en clase cuestiones como qué encontramos en los medios y en la publicidad y qué efectos tiene en la igualdad", así como "analizar letras de música como el reguetón", ya que "el lenguaje muchas veces refleja nuestros pensamientos", todo ello con la idea de "fomentar una mirada crítica en la juventud".

La iniciativa presenta tres situciones de aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura, una para 4º de la ESO y otra para cada nivel de Bachillerato, que podrán emplearse en el aula más allá de las fiestas carnavaleras, ya que "la idea es que la campaña se prolongue y que esas situaciones didáticas puedan trabajarse en cualquier momento

".

elrespetoesmuybonito.com

La página web de la campaña, www.elrespetoesmuybonito.com contiene un vídeo musical que recoge los diferentes hashtags de la iniciativa, asi como "materiales didácticos, marcos de Instagram y Youtube, plantillas de maquillaje, flyers", con el objetivo de que los jóvenes "lo compartan, lo hagan suyo, disfruten y vivan las relaciones con seguridad", indicó Ana Marrero, coordinadora de Igualdad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, confiando en que "la frase de que El respetito es muy bonito se convierta en el eslogan del Carnaval".

La iniciativa está vinculada al eje cuarto del Plan para la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género, que plantea una línea de trabajo específica para la educación afectivo-sexual. Asimismo, está vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente al número 3, sobre la garantía de una vida sana y la promoción del bienestar en todas las edades , y al número cinco sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

"Todos los recursos de este proyecto tienen que ir calando poco a poco", señala Acosta, que hizo hincapié en que "necesitamos que toda la sociedad sea capaz de poner la palabra educación, en mayúsculas, por delante", ya que "estamos avanzando pero aún queda mucho por hacer. En Igualdad no hay varitas mágicas", concluyendo que "los jóvenes no son el futuro; son el hoy para poder construir una sociedad más igualitaria".

"Siempre hay gente que se pasa de la raya"

Un grupo de estudiantes de 4º de la ESO del IES El Chapatal fueron también protagonistas de la presentación de la campaña, ejerciendo de "grupo de control" del vídeo y la imagen de El respeto es muy bonito. "Estas iniciativas sirven para concienciar a la sociedad de que la igualdad no puede quedarse sólo en palabras, sino que hay que demostrala con hechos", apunta Bárbara Gonçalves, que apunta que "en Carnaval la gente abusa del alcohol o de otras sustancias y no tiene control sobre sus actos, por lo que es importante respetar". En la misma línea se expresa Javier Abreu, al reconocer que "he visto casos de personas que se acercan a las chicas e intentan ligárselas molestando y sin que ellas les conozcan de nada. Estas campañas pueden visibilizar que eso está mal y que quien piense que eso esté bien pueda ver lo equivocado que está, porque en Carnaval siempre hay gente que se pasa de la raya". Con todo, "éste es un buen comienzo, pero hace falta mucho más", apunta Vania Cabrera; más teniendo en cuenta que "a veces, aunque desde la educación se promueven estas ideas de igualdad, hay gente que no lo asimila tanto porque la educación que recibe en su casa no va por ese camino y, si padres o familiares no lo aplican es difícil que lo que se diga en un centro educativo cale", reflexiona Bárbara.