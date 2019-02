Canarias introduce novedades para la OPE de Educación de 2019

La mesa técnica de Educación de Canarias se ha reunido para concretar el documento definitivo de la Orden por la que se convocará la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año 2019 y en la que se incluirán novedades con respecto a las de años anteriores, entre ellas la ampliación de tiempo para hacer el examen escrito. En concreto, los candidatos dispondrán de cuatro horas y media para completar el examen escrito, una hora más de lo que era habitual, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Asimismo, se ha aclarado el proceso para la asignación entre los diferentes tribunales del 7 por ciento de las plazas que se reservan para personas con discapacidad y, sobre todo, del procedimiento por el que son distribuidas entre los diferentes tribunales las que no son ocupadas por personas con discapacidad al final del proceso selectivo.

Por otro lado, se indicó que la Orden de convocatoria ha empezado ya su tramitación para ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes de final de febrero, con el fin de abrir posteriormente un periodo de 20 días para la inscripción de solicitudes y en la que cada aspirante deberá ordenar las islas en función de sus preferencias para realizar el examen. De esta modo, apuntó, la Consejería estima que en las especialidades con mayor demanda "es casi seguro" que habrá tribunales en las islas no capitalinas, para reducir "en la medida de lo posible las incomodidades" que deban sufrir las personas que buscan una plaza en los centros escolares de las islas.

Asimismo, la mesa técnica planteó que la estrategia adoptada por el Gobierno de Canarias este año de no esperar a que el Ejecutivo central fije la tasa de reposición, si no aprobar las 1.210 plazas de la convocatoria empleando las plazas aprobadas y reservadas en 2017 y 2018, "ha sido todo un acierto" al contar ya en febrero con la Orden y atendiendo a la previsible falta de presupuestos estatales, lo que creen "habría vuelto a traer incertidumbre" sobre las plazas que se podrían o no convocar.

Así, tras cerrar el plazo de solicitudes, se podrá publicar el detalle de la convocatoria de este año y cada aspirante sabrá cuál es el tribunal que le ha sido asignado, por lo que habrá "más tiempo" para resolver las posibles dudas, alegaciones y peticiones que realicen y poder atenderlas en la medida de lo posible, para que lleguen "en las mejores condiciones" al día de la presentación, que se fijará entonces aunque se prevé establecer el 22 de junio.

Finalmente, indicó que de las 1.210 plazas que se convocarán, las dos especialidades con mayor número de plazas en esta convocatoria serán Educación Primaria e Inglés, con 283 cada una; mientras que en Pedagogía Terapéutica se convocarán 185 plazas, seguida de Educación Infantil con 169; Educación Física con 130; Música con 65; Francés con 50; Audición y Lenguaje con 35; y se completará la convocatoria con diez plazas para Inspección Educativa.