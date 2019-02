Así me enamoré

Con motivo del día de San Valentín, la opinión de tenerife ofrece un especial con los relatos de las historias de amor de diez personalidades de Canarias. Relatan cómo fueron sus flechazos, sus claves para una relación duradera y sus experiencias con las relaciones en las redes o en la distancia. El amor es fortuito y puede surgir de cualquier forma: puede nacer a bordo de un avión hablando con alguien en distintos idiomas, en un juzgado, el camerino de un teatro o gracias al trabajo. Cualquier momento es bueno para enamorarse. Y también cualquier lugar.

Roy Galán - Escritor

"En el amor no puedes perderte"

"La primera vez que me enamoré pensé que sería para siempre. Creía, como todos y todas, que con amar bastaba, pero muchas veces querer no es suficiente. Yo lo di todo, me quedé vacío, no me guardé ni una migaja para mí. Y claro, luego sufrí y quería llevar gafas de sol negras, tomar antidepresivos y que mi primer amor me encontrara un día delgadísimo y lo pasara mal al verme por todo el daño que me hizo y se arrepintiera. La primera vez que me enamoré no sabía nada del amor porque lo único que nos cuentan son cuentos que nada tienen que ver con la realidad y por los que creamos falsos mitos que luego intentamos reproducir sin ningún tipo de éxito. Pasó el tiempo y comprendí que el amor nada tiene que ver con el sacrificio ni tampoco con salvar a nadie. Que el amor es respetar lo que el otro es. Aunque lo que el otro sea no te venga bien, no te convenga o no es lo que tú serías. Porque el amor es proporcionar a los demás la libertad y el afecto necesarios para que lleguen a ser lo que son. En el amor no puedes perderte, en el amor siempre te encuentras, porque el amor es siempre una posibilidad para crecer, para ser mejor. Y para eso hacen falta grandes dosis de compromiso, honestidad y equilibrio entre las partes. No es sencillo, pero es posible reconquistar la idea del amor y expropiársela a este sistema que nos ha convencido de que solo se puede amar de una manera. Hay tantas formas de amar como dedos en este planeta. Todo esto me costó aprenderlo casi veinte años. El tiempo que pasó desde que un día junté mis labios a los de otro ser humano sintiendo que el mundo desaparecía y que incluso la muerte se alejaba dejándonos sin miedo hasta hoy".

Chago Melián - Músico

"Uno siempre está enamorado"

"Creo que uno no se enamora únicamente de una pareja. Estar enamorado es algo especial. Yo me enamoro del paisaje, me enamoro de mi tierra, me enamoro de las islas de Hawái, donde estoy casi siempre, donde acabo de sacar una obra grandísima enamorado de los dos archipiélagos. De ese contexto salen mis sentimientos. Uno siente la llamada del amor en cualquier momento, como cuando en la juventud miraba a aquella chica en el colegio... eso está ahí siempre presente. San Valentín es, sobre todo, un día señalado para regalar a las personas que quieres, no solo a la novia o a la mujer. Uno siempre está enamorado. Y yo, sobre todo, lo estoy de mis islas".



Dulce Xerach - Exdiputada de CC

"El hombre más guapo del mundo"



"A mí me presentó mi marido mi jefe, que era Adán Martín cuando era presidente del Cabildo de Tenerife, y para mí era el hombre más guapo e inalcanzable de la Tierra ,con el que yo jamás me iba a relacionar. Me lo presentaron, nos caímos bien y hasta ahora".

Nieves Bravo - Actriz

"No nos separan ni con agua caliente"

"Javier Peñapinto era mi profesor de la escuela de Actores de Canarias, lo que pasa es que la compañía que él tenía me escogió para trabajar con ellos. Así nos conocimos mejor. Nunca pensé que acabaría con él porque lo veía, pues eso, como profesor, un poco serio y eso. Al empezar a trabajar en la compañía Zaranda Club yo estaba casada con otra persona y él también. Pero bueno, al sentirnos atraídos el uno por el otro y como estábamos casados, ninguno de los dos pensaba en nada más allá. Sin embargo, pasó el tiempo, nos separamos, pero continuamos trabajando siempre juntos. He llegado a la conclusión de que el amor surgió en algún camerino de un teatro, o sea, que el teatro nos unió. Empezamos a vernos con un sentimiento de inseguridad, como que esta persona no es la adecuada. Luego, yo me fui a Madrid y nos separamos, pero seguía esa cosa de que nos gustábamos y volvió a surgirnos trabajos en común. Yo siempre he dicho que parece que no nos separan ni con agua caliente porque siempre nos ofrecían trabajos juntos. Luego hicimos un trabajo que se llamaba La chatarra mágica, un programa infantil que estuvo en la Televisión Española y luego en la Canaria, y ya nos enamoramos locamente y empezamos a salir. Más adelante surgió el programa Clave de Ja, y es curioso cómo nuestra vida laboral ha sido trabajar juntos. La gente me pregunta que si eso es un inconveniente y para nosotros no, para nosotros es un incentivo. El resto de la gente que se va a su casa después de trabajar, o muchos de nuestros compañeros viajan mucho y se alojan en hoteles separados de sus parejas, pero nosotros no. Nos quedamos juntos y podemos seguir contándonos la batalla. El tópico de 'trabajar juntos es un problema' no se aplica. Yo creo que es por el hecho de haber sido compañeros antes de ser pareja, y que aprendimos a trabajar muy bien juntos. De hecho, en grupos grandes, nosotros no hablamos mucho. Cada uno busca su espacio, y cuando llegamos a casa nos contamos cómo ha sido el día. Me siento muy arropada en ese sentido, porque esta profesión es un poco solitaria, sobre todo cuando son las giras o hay que viajar. En ese sentido, nosotros estamos acompañados y me da mucha seguridad. Y nos siguen saliendo cosas juntos. El año pasado nos surgió un proyecto precioso que va a salir en breve, que se llama Lolas, un documental sobre unas mujeres de Geneto muy bonito. Se hizo una obra de teatro de eso y nosotros fuimos los profesores porque nos llamaron a los dos. O sea, que la historia continúa. Y luego, Servando y Panchita, más unidos imposible. Llevamos al rededor de 30 años juntos.

Adrián Rosales - Actor

En clave de... amor

"Ahora mismo estoy en una relación de diez meses con Dianna Quinto, que cumplimos justo el día de los enamorados. Al principio yo tenía mis dudas. Ella es de Gran Canaria y yo soy de Tenerife, y lo teníamos un poco complicado para vernos. Pero gracias a mi trabajo viajo mucho a Gran Canaria porque grabamos el programa 'En otra clave' allí muchas semanas. De esta forma, hemos conseguido vernos allí los días de grabaciones que yo iba o los fines de semana que ella se pueda desplazar a Tenerife. En principio, teníamos la duda, al haber esa distancia, de si podía llegar a ser una relación seria, si podía tirar hacia delante. Al final, te das cuenta de que te enamoras perdidamente y ese sentimiento puede con todo. Estamos en dos islas distintas, no es que ella viva en otro país. Entonces, con un poco de esfuerzo se logró consolidar. La conocí gracias a mi trabajo. Diana es profesora de inglés, fan del programa, y nos conocimos después de una actuación. Ella se acercó, me felicitó por mi trabajo y a partir de ahí iniciamos una conversación. Nos intercambiamos los números, nos seguimos por redes sociales y, poco a poco, empezamos a hablar: '¿Cuándo vuelves a Gran Canaria?' Cuadramos fechas, ella arregló también su agenda personal y empezó a ir a más actuaciones, sobre todo porque estaba yo, ya no era solo porque le gustaba el programa. Así fue cómo se fue fraguando esta relación".



Óscar Izquierdo - Presidente de FEPECO

Un matrimonio político

"Conocí a mi mujer precisamente por cuestiones políticas, porque mi suegro era miembro del CDS, un destacado miembro, y yo había venido de Madrid a Tenerife a organizar unas elecciones aquí, a trabajar en el CDS de Tenerife. Conocí a mi mujer en la sede del partido, al fin y al cabo, yo tenía mucha relación con su padre, porque era uno de los dirigentes del partido en Tenerife. Por eso yo siempre digo que mi matrimonio ha sido un matrimonio político".

Tere Linares - Atleta

Flechazo en tiempo récord

"Fue un 31 de diciembre, venía de ganar la San Silvestre Lagunera, y el que ahora es mi pareja, mi actual marido, se acercó a felicitarme y entablamos una conversación que ha durado hasta hoy... Fue el comienzo de nuestra relación y hemos tenido un niño y todo. No lo olvidaré porque fue un día muy señalado para mí por muchos motivos. Acababa de ganar una carrera de gran envergadura en mi tierra y delante de mi gente... él se acercó para felicitarme. A partir de ahí quedamos para un café y hasta hoy. Eso fue el 31 de diciembre de 2010 y hasta hoy. El deporte, digamos, fue ese nexo que nos unió porque él también hace deporte".

Elsa López - Poetisa

"El amor no se celebra, el amor se hace cada día"

"Mi historia es muy simple. Él era alumno mío, yo era la profesora de filosofía. De esto hace 45 años. Yo era mucho mayor que él, evidentemente. Llevo 45 años con la misma persona y feliz, eso es lo más importante. De hecho, acabo de publicar mi último libro, que se llama Últimos poemas de amor, que es precisamente un libro donde los poemas están escritos para y por esta relación, que está ahí de manera explícita, todos esos años. Quiero decirte con esto que estos días he hablado mucho en institutos y otros sitios de lo que es el amor, y no sé si es que con tanta turbulencia política y social, la gente joven está buscando un poco de esperanza, y la buscan a través de esa palabra. No creo que haya definición para el amor. El amor son muchas cosas. Es algo con muchas caras, muchos prismas. No se puede decir el amor es esto, como no se puede decir la felicidad es esto otro. Eso es falso. El amor creo que también es disciplina, constancia... Es un trabajo constante para que el amor se mantenga como queremos y deseamos que se mantenga".

Mario Orenes - Presentador de MírameTV

La pasión está en el aire

"Actualmente no tengo pareja, pero sí puedo contar cosas muy inéditas que me han pasado. La primera persona que significó algo en mi vida la conocí en un avión. Fue muy extraño. Simplemente, estábamos en clase turista, se sentó esa persona a mi lado y, sin saber ni cómo ni por qué, y sin hablar siquiera el mismo idioma, terminamos los dos agarrados de la mano. Era muy extraño, poco a poco empezamos a conversar, nos miramos y como que el uno terminó prendado del otro. Por fortuna, el tercer asiento no estaba ocupado, por lo que se pudo producir la sinergia. La otra persona era de procedencia alemana y yo no hablaba alemán para nada. Entonces, más o menos entre el inglés, y él, que entendía un poco también del español, pudimos conversar. Yo no entendía nada, me quedé pensando '¿Y esto qué es?'. Más adelante, esa persona regresó a España, cuadramos en varios sitios... Es espectacular ese recuerdo. El idioma no era una barrera, y eso demuestra que cuando dos personas realmente se quieren entender, se entienden".

Manuel Artiles - Presentador de MírameTV

"Mi pareja es también mi mejor amigo"

"Por suerte he sido un hombre afortunado en el amor. Conocí a mi pareja de toda la vida en el año 92, el año de las Olimpiadas, y con él he mantenido una relación de pareja por más de veinte años. El aprendizaje después de tanto tiempo de relación es que las relaciones se pueden acabar bien. Terminamos esa relación porque creíamos que los dos necesitábamos abrir nuevas etapas y tenemos la fortuna, ambos, de que el que ha sido mi pareja durante más de veinte años sea mi mejor amigo, la persona que más quiero en el mundo. De camino a la emisora de radio donde yo trabajaba me encontré con él en un estudio fotográfico para pedirle que me hiciera unas fotos para un periódico, un anuncio en prensa. En aquel momento yo trabajaba para Onda Cero y necesitaban unas fotografías para hacer una publicidad del magazine que yo presentaba en la radio al mediodía. Yo no conocía a ningún fotógrafo y de camino para la radio pasé por un estudio donde hacían fotos, paré y pregunté '¿Me puedes hacer unas fotos?'. Ahí fue donde surgió todo, ahí fue donde lo conocí. Fue de una manera fortuita, una muy buena casualidad".