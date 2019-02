Alertan sobre el riesgo de los retos virales entre los más jóvenes

La Policía Nacional y Orange se han unido en una campaña de sensibilización y prevención cuyo objetivo es advertir de los riesgos que puede suponer para los más jóvenes seguir la moda de los llamados retos virales, cuando estos les exponen a situaciones extremas. Hoy arranca esta iniciativa para concienciar a los más jóvenes, una iniciativa cuyo eje será la difusión de dos materiales audiovisuales cuyo objetivo será llamar la atención y advertir sobre este peligroso fenómeno.

Por un lado, un vídeo de ficción a modo de historia pretende generar interés para que surjan esas conversaciones de valor entre padres e hijos sobre el impacto que la situación en él retratada les produce. En este caso, la ficción que se expone, lamentablemente, muy real, es la de un adolescente que hace el pino en la cornisa de un edificio mientras es grabado con sus móviles por un grupo de amigos.

El segundo es un vídeo experimental en el que los protagonistas se enfrentan a una situación en torno al fenómeno del mes, para que comprendan en qué consiste y sus secuelas. Para esta ocasión, y siguiendo la línea del vídeo anterior, los jóvenes invitados a la experiencia viven en primera persona, sin saber que es ficción, el impacto de las consecuencias de uno de estos desafíos y reflexionan sobre ello.

Estos contenidos audiovisuales se complementarán en próximas semanas con campañas online y otros contenidos informativos con consejos y mensajes de expertos y educadores para reforzar el carácter didáctico de la iniciativa.

El director de la Policía, Francisco Pardo, ha destacado que "la meta que nos hemos propuesto es acabar con los daños causados con motivo de los retos virales que circulan por internet y que ponen en peligro no sólo la salud, sino la propia vida de nuestros menores".



Por un uso Love de la Tecnología

Esta campaña de prevención sobre los retos virales se enmarca dentro de la iniciativa "Por un uso Love de la Tecnología", lanzada en septiembre de 2017 por Orange, para concienciar a jóvenes niños y adultos sobre la importancia de utilizar de forma segura y responsable de la tecnología e invitar a reflexionar sobre las consecuencias de un uso indebido de las mismas, provocando fenómenos como el sexting, el ciberbullying, la incomunicación, el sharenting o la exposición temprana de los menores a contenido adulto.

Como ha indicado Samuel Muñoz, director general de Marketing de Orange España, "en el caso de los retos virales, desde Orange queremos invitar a la reflexión dentro de las familias sobre la importancia de tener una relación sana con la tecnología y que la llamada "dictadura del like" no lleve a nuestros hijos a lesionarse o incluso poner en riesgo sus vidas por contentar a sus followers. No se trata de fiscalizar sus relaciones online, pero sí de tratar estos temas con ellos y provocar conversaciones de valorar para que conozcan sus consecuencias y que se sientan con la suficiente confianza como para acudir a nosotros antes de exponerse".

Desde su lanzamiento, los vídeos de las distintas temáticas abordadas en el marco de la campaña "Por un uso LOVE de la tecnología" han obtenido más de 90 millones de visionados de nuestros vídeos.



Challenges peligrosos por unos likes

Internet, las redes sociales, los smartphones y el resto de dispositivos digitales se han convertido en los últimos años en las herramientas por excelencia para la extensión de los llamados retos virales o social challenges, que son acciones que se proponen en el entorno digital y que invitan a ser llevadas a cabo por parte de usuarios de todo el mundo. Cualquier persona puede proponer y unirse al reto, con la condición básica de que dicha acción sea filmada y colgada en Internet para que llegue a hacerse viral y alcance el mayor número posible de visitas y likes.

Los retos virales pueden ser cómicos o inocentes como el llamado "10 Years Challenge", en el que se comparan fotos de hace años con otras de la actualidad; y otros nacen con un fin solidario, como el "Ice Bucket Challenge", en el que sus protagonistas –incluidos personajes famosos- se echaban cubos de agua helada para concienciar sobre la ELA.

Sin embargo, en los últimos tiempos la gran mayoría de los retos rozan lo absurdo y conllevan un riesgo para las personas. Es el caso del denominado "In My Feelings Challenge", que incita a bajarse de un coche en marcha y bailar solo para grabar un vídeo y colgarlo; el lamentablemente famoso "Ballena Azul", una secuencia de retos cuya culminación es el suicidio de sus protagonistas; el terrorífico "Momo", que obliga a seguir las peligrosas indicaciones de una extraña figura recibida por WhatsApp bajo la amenaza de caer en una maldición si no se lleva a cabo; o el más reciente "Bird Box Challenge", inspirado en la película "Bird Box" que consistía en salir a la calle con los ojos vendados, emulando a la protagonista, y que obligó a la plataforma en la que se exhibe a advertir a los usuarios del peligro que supone emular ese comportamiento.



Más de 15.500 charlas sobre riesgos en Internet en centros escolares

La Policía Nacional, a través de los planes preventivos implementados por sus Delegaciones de Participación Ciudadana, lleva más de una década informando y formando a los menores sobre los riesgos relacionados con el uso inadecuado de las TIC, de Internet y de las redes sociales.

El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad de los Centros Educativos y sus Entornos ha impartido miles de charlas informativas dirigidas a menores, familias y personal docente, tratando de prevenir los riesgos asociados a las tecnologías de la información, entre otros, los contenidos inadecuados y las comunidades peligrosas. El pasado 2018, la Policía Nacional impartió 26.682 charlas en centros escolares de toda España, de las que 15.502 estaban dirigidas específicamente a la prevención de riesgos en las redes sociales. Esta temática ha sido la más demandada seguida de las dirigidas a la prevención del acoso escolar, con más de 5.000 conferencias impartidas el pasado año.



La comunicación y la educación como herramientas de prevención

En la presentación de esta iniciativa, tanto la Policía Nacional como Orange han compartido también algunos consejos y orientaciones para jóvenes, padres y tutores sobre la mejor forma de evitar una situación de riesgo derivada de un desafío viral, siendo la confianza y la comunicación las principales herramientas de prevención.

Supervisar el tipo de contenidos a los que acceden sus hijos en Internet, observar lo que publican en sus perfiles y si tienden a imitar la conducta de otras personas, o conocer los influencers a los que siguen y si estos plantean retos o publican fotografías o vídeos de los mismos, son algunas de las recomendaciones a seguir para detectar una situación de riesgo ante estos challenges.

En caso de detectar que alguien propone un desafío viral que pudiera ser peligroso para niños y adolescentes, se debe comunicar y reportar en la red social o espacio correspondiente y alertar, en caso necesario, a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pactar con los menores unas normas de uso responsable, inteligente y respetuoso de los ordenadores, tabletas o smartphones, y advertir a los más jóvenes de los riesgos que entraña compartir datos personales con otros usuarios online son recomendaciones básicas para prevenir que los más jóvenes sean víctimas de delitos en la Red.

La Policía Nacional mantiene activas en sus redes sociales varias campañas de prevención dirigidas a menores, como la campaña contra el acoso escolar en la que se creó un email específico seguridadescolar@policia.es para denunciar este tipo de violencia en las aulas; "Controla tu red", en la que se elaboraron diferentes materiales didácticos, para a fomentar y promover el uso responsable de las nuevas tecnologías, dirigido no sólo a los alumnos, sino también a los profesores y padres; o el programa Ciberexpert@, puesto en marcha para responder a una mayor demanda de orientación en la educación digital, y que recopila aquellas temáticas que más afectan a nuestros niños y niñas, como ha demostrado la experiencia de los agentes de la Policía Nacional especializados en este ámbito.