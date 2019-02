La tinerfeña Daniela Boldini se corona en Playa de Las Américas

La última jornada del Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife 2019, que desde el pasado día 4 se estuvo disputando en Arona, acogió ayer la celebración de las semifinales y finales, tanto para la categoría femenina como masculina y permitió cerrar el evento con alegría para la parroquia local, gracias al triunfo de la tinerfeña Daniela Boldini en féminas, mientras que Timothee Bisso se adjudicó la victoria en hombres.

Boldini, que no ha dejado de sorprender durante esta competición, que forma parte del circuito mundial de surf, plantó cara en la final a la bilbaína Leticia Canales y se proclamó campeona del torneo tras un duelo muy ajustado.

"Todavía no me lo creo, estoy viviendo un sueño. Muchas gracias a todos los que estaban apoyándome", declaró la joven surfista a la World Surf League, entidad organizadora.

Las condiciones meteorológicas, con un mar considerablemente plano a lo largo de toda la jornada, impidieron que las surfistas desplegaran su mejor surfing, pero Boldini supo aprovechar las pocas oportunidades que brindó el azul y gracias a dos grandes olas de 4,33 y 5,17 se coronó en lo más alto del podio.

Apenas unas horas antes, la tinerfeña tuvo que saltar al agua con un gorro para protegerse la brecha que se hizo en cuartos de final y superar en la semifinal a la israelí Anat Leliot. Boldini lideró la manga en todo momento y logró conectar una primera ola de 7,5 puntos, que selló su pase a la gran final. "Me siento muy bien, es increíble. Tuve que salir al agua con un gorro, que no me apetecía nada, pero pude competir que es lo importante", declaró entonces la deportista, que no escondió su ambición por adjudicarse el triunfo en la final.

Allí encontró a Leticia Canales, quien previamente se impuso a la portuguesa Carol Henrique. Ambas surfistas tuvieron que afrontar unas condiciones meteorológicas poco favorables, aunque la bilbaína dispuso de dos grandes olas (6,50 y 5,50) para eliminar a la lusa.

"Ha sido una gran semana. Hemos tenido de todo, desde olas excelentes a poquitas olas como en este día. Pero para mí siempre es una alegría venir a Tenerife, así que el año que viene tendré que volver, porque me he quedado con las ganas", reconoció Canales en la ceremonia de entrega de premios.

En la final masculina se midieron los surfistas franceses Paul Distinguin y Timothee Bisso. Este último lideró el marcador desde el principio conectando una fantástica ola de 8,33 a los pocos minutos de tocar el agua, una maniobra que posteriormente respaldaría con otra buena ola de 6,77 puntos. Distinguin trató de responder y recortar distancias, pero no logró superar el total de 15,10 de Bisso, que completó un campeonato brillante.

Además, la surfista israelí Anat Leliot recibió un cheque de 500 euros por establecer la nota individual femenina más alta del evento, un 9,33, y Thomas Debierre, con una ola casi perfecta de 9,93, hizo lo propio en la categoría masculina.