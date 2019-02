´M. I. A´ continúa con el ciclo de la Filmoteca CajaCanarias programado para febrero

La Fundación CajaCanarias ha programado para el presente mes de febrero e inicio de marzo un ciclo de cine independiente, compuesto por cinco películas europeas de reciente estreno: Un día más con vida; M.I.A., Oreina, El libro de Imágenes y Shut up and play the piano.

Las sesiones tendrán lugar los lunes, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1), y darán comienzo a partir de las 20:00 horas. Las entradas, a un precio de dos euros, se pueden adquirir a través de www.cajacanarias.com, así como en la taquilla del Espacio Cultural capitalino.

El próximo lunes, día 11 de febrero (20:00 horas), el mismo Espacio Cultural acogerá el visionado de M.I.A. (2018). Un retrato íntimo de la artista y activista de Sri Lanka Mathangi Maya Arulpragasam, más conocida como M.I.A., que tras la gran acogida de su primer álbum, un mixtape con guiños a la música tradicional India, pronto se convertirá en una estrella pop planetaria.

La película nos lleva a través de un viaje que recorre la vida de la artista durante 22 años, tratando aspectos como su ascenso a la fama, su dedicación al activismo, sus comparecencias públicas y, sobre todo, la controversia generada a través de su música.