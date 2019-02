Trágica desaparición en Lanzarote| Hallan coincidencias entre restos de un cepillo de dientes y el pulmón de Romina

El ADN hallado por la Guardia Civil en un cepillo de dientes en la vivienda que compartían en la urbanización El Palmeral de Costa Teguise la joven paraguaya desaparecida Romina Celeste Núñez y su esposo, Raúl Díaz, coincide, en principio, con las muestras analizadas del trozo de pulmón hallado por un turista el pasado 5 de enero en la orilla de la playa de Las Cucharas.

No obstante, el resultado de ese análisis no es aún concluyente puesto que se está a la espera de que la madre de Romina,, llegue a Lanzarote desdede su progenitora (indubitado) con el resto orgánico encontrado en el litoral de Las Cucharas y ratificar la conclusión inicial a la que llegaron los investigadores. El TSJC ) ha confirmado que el hallazgo de Las Cucharas es un resto humano, pero no se sabe aún si pertenece o no a Romina.

La Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote tramita la compra de los billetes de avión de la madre de Romina y del hijo de cuatro años de la joven para viajar a la Isla.