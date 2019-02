Un matrimonio y dos menores tratan de evitar un desahucio tras ser víctimas de una estafa en Lanzarote

Andrés Molina y su mujer, Lesli Jhoana Torres, se quedarán mañana sin hogar con sus dos hijas, una de 3 años y otra de 10, si no se paraliza el lanzamiento previsto para este viernes por orden del Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Arrecife después de haber sido víctimas de una supuesta estafa en el alquiler de la vivienda de Playa Blanca, en el municipio sureño de Yaiza, en la que residen desde el pasado mes de octubre.

Andrés ha explicado esta mañana que tras dos meses meses en el inmueble se presentó un ciudadano hindú alegando que él era el propietario del mismo, cuando en realidad el contrato de alquiler se lo hizo otra persona, presuntamente, de forma fraudulenta sin tener nada que ver con la citada casa y " tras haberse presentado como dueño de la misma".

El perjudicado, que defiende que no es un ocupa porque firmó un contrato y no ha dejado de pagar el alquiler, ha visitado esta mañana el Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Arrecife, que celebró la vista oral del caso el pasado mes de diciembre, para presentar un escrito y pedir que frene el desahucio, ya que no tiene a dónde ir con su familia porque no encuentra alquileres a precios asequibles. "Me han llegado a pedir hasta 1.000 euros de alquiler y cuatro meses de fianza en una vivienda sin muebles", se quejó desesperado ante la posiblidad de verse en la calle con su familia.



El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria asesora a la familia para tratar de impedir el lanzamiento y la abogada Isabel Saavedra les ha redactado el escrito para que Andrés, que no tiene abogado de oficio ni ayudas sociales, lo presente en el órgano judicial.