Prueba de fuego para Facebook y Google

Facebook y Google se enfrentan este año a la prueba de fuego para recuperar su reputación: las elecciones europeas del mes de mayo. A los numerosos escándalos en ambas plataformas por su trajín con los datos de los usuarios, se sumó el año pasado la certeza de que Facebook ayudó a elegir a Trump como presidente de EEUU en 2016 con noticias falsas y propaganda hecha a medida. Ahora es momento de demostrar que no volverá a ocurrir. Los europeos son los primeros comicios de envergadura desde el escándalo de Cambridge Analytica y las tecnológicas lo saben. Facebook ha lanzado un paquete de medidas para controlar la difusión de contenido ideológico y "proteger la integridad de las elecciones" y Google hizo público su plan para no "perturbar los procesos democráticos". Las nuevas herramientas de control de Facebook, que se pondrán en marcha en marzo, no permitirán hacer publicidad a cuentas no verificadas. Habrá que solicitar a la plataforma una "autorización" para poner anuncios políticos. "Los anunciantes deberán confirmar su identidad e incluir información adicional sobre quién es responsable de sus anuncios", explicó la plataforma. Parte de esta información se mostrará a los usuarios para que sepan quién ha pagado la campaña. Además, habrá un nuevo apartado llamada Ad Library (biblioteca de anuncios) donde se podrá saber cuánto han pagado los anunciantes y el alcance del anuncio. Algo parecido hará Google que exigirá a los anunciantes documentación que demuestre que es "una entidad con sede en la Unión Europea o un ciudadano de un país miembro de la UE". Además, tratarán de identificar y detener los posibles abusos como "ataques que intenten alterar mapas para que la gente no pueda encontrar su centro de votación".

En cuanto a la difusión de noticias falsas, Facebook pondrá a trabajar, mano a mano, a su algoritmo junto a un equipo humano de verificación de contenido. Analizarán noticias, fotos y vídeos para eliminarlo, si incumple las normas, o frenar su distribución, si es de carácter engañoso. Google también presume de equipo para examinar el flujo de información que manejan. Lo llaman el grupo Trust & Safety (confianza y seguridad) de Google y dicen estar preparados para "identificar a los actores malintencionados" y desactivar sus cuentas.