Los pensionistas vuelven a la calle para "garantizar nuestros derechos sociales"

La denominada Jornada de Lucha Estatal por las pensiones, desarrollada en toda España el pasado sábado, llegó ayer a Santa Cruz de Tenerife después de la convocatoria realizada por la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, en un acto en el que los representantes de la plataforma señalaron que "no vamos a parar hasta que nuestros derechos sociales y, sobre todo, el derecho de nuestros pensionistas a una vida digna, estén garantizados", según apuntó Ramón Afonso, uno de los portavoces del movimiento.

El colectivo leyó durante la concentración un comunicado en el que reseñaban su "frustración por las expectativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez" después de la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones; un documento que, entre otros aspectos, "no aprueba la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, deja sin efecto que la pensión mínima por invalidez permante total fuera el 55% de la base reguladora" o "no introduce en el Sistema General de la Seguridad Social a las empleadas del hogar".

"El sistema está en peligro"

De esa forma, la Asociación tiene claro que "no abandonaremos la calle mientras las pensiones mínimas y no contributivas llegue na alcanzar el Salario Mínimo Profesional, con el horizonte de 1084 euros mensuales", dentro de una coyuntura en la que "el sistema de pensiones está en franco peligro si no seguimos movilizándonos", apunta Afonso, confiando en que "los sindicatos se unan a nuestra tabla reivindicativa".

Las peticiones pasan por "la derogación de las reformas de las pensiones, especialmente la de 2011; de las reformas laborales que han creado la figura del trabajador pobre, que no llega a fin de mes; y, sobre todo, una reforma fiscal progresiva para que pague el que más tiene", concluye Ramón Afonso.

Las concentraciones, organizadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, se desarrollaron en más de 140 ciudades y pueblos de toda España, dentro de un calendario de movilizaciones que tendrá continuidad en próximas fechas.