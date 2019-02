Canarias activó 19 veces el protocolo ante agresiones a profesores entre 2009 y 2017

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha indicado que desde diciembre de 2009 hasta el mismo mes de 2017 se aplicó en 19 ocasiones el protocolo de actuación por agresiones a docentes, según ha informado este lunes el sindicato CCOO.

Tras una reunión de la comisión técnica de la mesa sectorial de Educación en cuyo el orden del día figuraba el anteproyecto de orden que renovará la vigente sobre este asunto, CCOO ha mostrado su apoyo a que se regule la protección jurídica y psicológica del profesorado. También el sindicato ANPE se ha mostrado satisfecho por esta intención "tras varios años reclamándolo".

En una nota el sindicato estaca que llevan negociando más de un año y "no se ha sabido nada desde entonces". "Desconocemos qué ha ocurrido para que este tiempo se haya perdido, pero parece que para la Administración no era pertinente", ha opinado la organización sindical, que durante la reunión han propuesto la ampliación del ámbito de aplicación para que alcance todo lo relacionado directamente con la vida escolar y "no solo presencial" en el centro o en actividades extraescolares.

En relación con la asistencia jurídica, CCOO ha abogado por que se evite penalizar al docente en el caso de ejercer, por propia iniciativa, su derecho a defenderse y ser condenado en costas. Con la redacción actual del borrador, el profesorado podría verse condicionado a no defenderse por temor a tener que asumir su coste, según el sindicato.

CCOO ha planteado también que no se excluya "en ningún caso" la prestación de asistencia psicológica especializada por daños psicológicos derivados de conflictos entre el propio personal docente y no docente que preste sus servicios en la comunidad educativa.

También han exigido que la administración vele por la calidad de los servicios jurídicos y psicológicos que se van a prestar ya que debería haber, a juicio de Comisiones Obreras, una actuación "inmediata" por su parte "mucho más ágil" que la que está prevista aparentemente.

"Estamos de acuerdo con la elaboración de guías informativas, pero el esfuerzo principal de los servicios competentes debe dirigirse al fondo de la norma: asistencia jurídica y psicológica. Es necesario clarificar la función de la inspección educativa en este proceso", se añade en la nota. CCOO ha concluido tras apuntar que es "muy importante" que se dé a conocer el alcance económico de la implantación de este anteproyecto y su concreción reglamentaria.

Por su parte, ANPE Canarias también ha celebrado que la Consejería de Educación haya convocado para comenzar a negociar el borrador de la orden que regulará la asistencia jurídica y psicológica gratuitas, por parte de la Administración Educativa, al profesorado agredido en el ejercicio de sus funciones docentes.

Como ha recordado el presidente autonómico del sindicato docente más representativo, Pedro Crespo, "después de varios años insistiendo en todos los foros, en diciembre de 2017 ANPE Canarias reclamó, con la aprobación unánime del Parlamento, que la dura labor realizada (1.286 denuncias atendidas en diez años) por nuestro servicio de El Defensor del Profesor debía ser asumida por la Consejería, y han tenido que pasar dos años sin avances tangibles, hasta hoy".

En noviembre de 2018, este sindicato presentó su Memoria de El Defensor del Profesor 2017/2018, con 147 casos de intervención directa del servicio ante todo tipo de agresiones a docentes en Canarias, frente a los 155 del curso anterior, distribuyéndose así: 75 casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza arrojó las siguientes cifras: 12 casos en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, uno en ciclos formativos y otro en el resto de enseñanzas.

Como dato importante, asegura la organización sindical, por tercer curso consecutivo las nuevas tecnologías se han erigido como el principal método de actuación para organizar acciones agresivas contra los docentes, llegando a 29 las denuncias de esta tipología en el período 2017/2018 y generando estados de opinión nocivos para la autoridad del profesorado en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Además, destaca Crespo, "el curso pasado se dieron varios casos de agresiones reiteradas, con sanciones que en muchas ocasiones no superaron los 100 euros, una peligrosa situación que debe atajarse cuanto antes".

Algunos de los problemas que favorecen esta violencia, según han detectado los dos responsables de El Defensor del Profesor en Canarias (Domingo Rodríguez y Bernardo Huerga), "estriban en las elevadas ratios, las escasas plantillas docentes y las insuficientes medidas de atención a la diversidad, sin olvidarnos del creciente número de familias desestructuradas, el aumento de la violencia de género en la adolescencia y la necesidad de un lenguaje correcto respecto a las nuevas tecnologías que esta larga crisis económica y de valores está generando en la sociedad isleña, cuyas derivaciones se reflejan en las aulas con un efecto multiplicador sobre los problemas surgidos".

"Por todo nuestro bagaje en la lucha contra la violencia en las aulas y la defensa permanente del profesorado, contamos con mucha información y una dilatada experiencia para aportar propuestas y medidas concretas, que esperamos atienda la Administración las analice y las incorpore al borrador de orden, cuya negociación iniciaremos la próxima semana", concluye el presidente de ANPE Canarias.