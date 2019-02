El último CES Las Vegas, la mayor feria tecnológica del mundo, lo confirmó: el futuro ya está aquí. Tras años de prototipos fallidos, los televisores y teléfonos plegables, por ejemplo, han visto la luz. Además, la inteligencia artificial ha conseguido integrarse en todo aparato que se precie (hasta un inodoro inteligente). El año ha arrancado con una remesa de nuevos productos muy esperados y viejos amigos condenados a entenderse. El evento puso en evidencia cómo los gigantes tecnológicos forman alianzas para competir en un mercado feroz que mueve 292.000 millones de dólares al año.

Una de las piezas más destacadas, tanto por su apariencia como por su importancia, fue el primer ordenador cuántico de IBM. Nada tiene que ver con un ordenador de uso personal (está metido en un cubo de cristal de tres metros de ancho por tres de alto), pero su aparición abre un mundo de posibilidades para empresas e investigadores. Su gran capacidad de análisis y cruce de datos es vital para un mundo en el que el big data y la inteligencia artificial se nutren de miles de millones de ficheros de información. Un ejemplo: con él se podrían "agrupar millones de datos financieros y aislar factores de riesgo globales claves para hacer mejores inversiones, o encontrar la ruta óptima a través de sistemas globales para una logística ultraeficiente y optimizar las operaciones de la flota para las entregas", explican desde IBM. El dato sigue siendo el motor del presente-futuro.

La ubicua inteligencia artificial es otro de los caballos de batalla de las grandes firmas tecnológicas. Ya la hemos visto instalada en despertadores, electrodomésticos, televisores, portátiles? Para resumir: ya no sale nada al mercado que no sea inteligente, es decir, que no cuente con un asistente virtual con el que charlar. Y ahí entra Google Assistant y Alexa de Amazon. Ellos copan este mercado y han cerrado acuerdos con varias marcas para incorporar este sistema en sus aparatos. Ocurre, por ejemplo, con el despertador inteligente de Lenovo (con el asistente de Google) o el inodoro de Kohler (con Alexa).

Las alianzas son cada vez más frecuentes en el ámbito tecnológico. Samsung y Apple, archienemigos por su competencia en el ámbito de la telefonía, anunciaron su matrimonio para ofrecer la posibilidad de consumir todas las series, películas y músicas de iTunes en los televisores que comercializará la marca a lo largo de este año. Juntos quieren competir en el creciente mercado de los servicios en streaming: la unión hace la fuerza.