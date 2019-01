El SCS y Educación se alían para iniciar la promoción de vacunas en los colegios

Con el objetivo de llevar hasta los niños y los adolescentes la información acerca de la relevancia de la vacunación en general, la Asociación Española de Vacunología ha iniciado una campaña que acercará a los centros escolares las ventajas de inmunizarse frente a las enfermedades transmisibles. El presidente del colectivo, el epidemiólogo canario Amós García Rojas, explica que "se trata de un proyecto que se pilotará en las aulas de las Islas con la intención de llevarlo más adelante al resto del país".

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Servicio Canario de Salud y de la Consejería regional de Sanidad, pretende servir de freno a la irrupción en España en general y en el Archipiélago en particular del movimiento "creciente en Europa" contrario a las vacunas.

Según indica García Rojas, las falta de inmunización "es un riesgo importantísimo para la salud". "Es razonable que los padres y madres tengan dudas sobre la conveniencia de suministrar un producto a sus hijos para combatir una enfermedad que ya no existe, pero deben entender que el hecho de que ahora no haya casos no implica que no puedan volver a aparecer", comenta el facultativo.

Al respecto, el jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Domingo Núñez Gallo, recuerda que "en los últimos tiempos han aparecido en otros países brotes importantes de sarampión cuando ya la enfermedad apenas se registraba" y alude a la vacuna contra la viruela para explicar el procedimiento: "Hace unos años se vacunaba contra esa enfermedad, pero después de que se erradicara y después de un tiempo sin casos en ninguna parte del mundo, se decidió quitar del calendario vacunal".

En cualquier caso, ambos profesionales insisten en que es precisamente la inmunización generalizada la que logran "las altas tasas de cobertura en el país" es lo que permite que se vaya reduciendo la incidencia de este tipo de patologías. En concreto, García Rojas asegura que "la cobertura cercana al 95% en el país es excelente y envidiada", pero avisa de que "hay que intentar que no se reduzca por ese "inadherencia de las familias a la vacunación".

Sobre la proporción de menores que no cumplen el calendario vacunal, el presidente de la Asociación Española de Vacunología sostiene que "hay algunos que no lo hacen por propia contraindicación médica y otros que se encuentran en bolsas de marginalidad y que no acceden al sistema". "Otra parte son los que cuyos padres son reticentes, aunque ese movimiento aún no se ha instalado en Canarias", sentencia.

En ese sentido, para evitar que se asiente esa corriente, el colectivo ha apostado por dar toda la información posible a los principales receptores de las vacunas. Apoyados por la industria farmacéutica, los profesionales han diseñado una serie de materiales "adaptados a los diferentes grupos de edad" con los que los docentes podrán informar a sus alumnos sobre esta práctica. Además, en la próxima primavera se instalará una carpa en las dos capitales de provincia.